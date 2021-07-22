"Не шутка": американцы объявили российский С-500 особой угрозой для НАТО

"Не шутка": американцы объявили российский С-500 особой угрозой для НАТО
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отечественный "Прометей" способен поражать как самолеты, так и гиперзвуковые ракеты, которых еще нет на вооружении альянса

Самый современный в мире российский зенитно-ракетный комплекс С-500 – это не шутка. Данный ЗРК бросает новый вызов НАТО. Об этом пишет американский обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

Он отмечает, что комплекс, как и другие системы ПВО (включая предыдущий С-400), сможет поражать как самолеты, так и баллистические ракеты. При этом неясно, будет ли новый комплекс оснащен теми же ракетами, что и его предшественник.

Интересно, что С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие, чему способствуют новые ракеты-перехватчики. Кроме того, с системой совместимы различные ракеты, что позволяет новому ЗРК дать более точный ответ на широкий диапазон угроз. Также этот комплекс устойчивее к радиоэлектронным помехам, чем предшественники, говорится в публикации.

"В любом случае С-500 – гораздо более мощное средство ПВО, чем С-400. Если это правда, способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для НАТО", – резюмировал Ларсон.

Отечественный ЗРК С-500 разрабатывается концерном "Алмаз-Антей" – он предназначен для уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Минобороны РФ впервые продемонстрировало пуск ракеты ЗРС С-500 "Прометей" 20 июля. Испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели осуществлены с полигона Капустин Яр.

Добавим, что еще 25 мая текущего года президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством оборонного ведомства и предприятий ВПК, заявил о завершении испытания зенитной ракетной системы С-500.

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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