Украинцы на учениях обстреляли из танка собственное село

Украинцы на учениях обстреляли из танка собственное село
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На незадачливых воинов Незалежной завели уголовное дело

Конфуз случился во время маневров Cossack Mace-2021. Подробности раскрыли в прокуратуре.

Как выяснилось, украинские военные проводили стрельбы на полигоне. Однако что-то пошло не так и снаряды, выпущенные танком Т-64, полетели в сторону села. Взорвались они недалеко от него. Кроме того, взрыв прогремел и возле одного из частных домов. По счастливому стечению обстоятельств в результате случайного обстрела из танка никто не пострадал. А вот военных, судя по всему, ждет взбучка.

Как заявили в прокуратуре Николаевской области, на военных 54 отдельной механизированной бригады им. Мазепы завели уголовное дело о халатном отношении к службе во время учений, отмечает сайт телеканала "360". Сейчас идет проверка, по итогам которой обстрелявшим собственное село украинцам назначат наказание.

Ранее поведение украинского министра обороны, прогуливающегося под зонтиком на учениях See Breeze-2021, вызвало смех у его соотечественников. Нести его сам глава военного ведомства не возжелал и воспользовался услугами помощника.

Источник: "Корреспондент" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Пожаловаться Ответить
Гость282073
бригада имени мазепы :))
Жители города Новомиргорода в Кировоградской области находятся в шоке от того, что в праздновании недавно проходившего Дня города участвовала детская команда по стритболу с названием «Гитлеровцы».

Стритбол — уличный любительский баскетбол, популярный среди местной спортивной молодежи. Организаторы Дня города в Новомиргороде включили «Гитлеровцев» в праздничные соревнования по стритболу среди школьников. Оскорбительное название команды организаторов не побеспокоило. «Гитлеровцы», под одобрительные крики своих болельщиков, успешно провели игру.
Гость282073
Пожаловаться Ответить
бригада имени мазепы :))
1
новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

В крушении МН17 виноват Киев: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Не обошли стороной и водную блокаду Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей