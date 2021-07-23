На незадачливых воинов Незалежной завели уголовное дело

Конфуз случился во время маневров Cossack Mace-2021. Подробности раскрыли в прокуратуре.



Как выяснилось, украинские военные проводили стрельбы на полигоне. Однако что-то пошло не так и снаряды, выпущенные танком Т-64, полетели в сторону села. Взорвались они недалеко от него. Кроме того, взрыв прогремел и возле одного из частных домов. По счастливому стечению обстоятельств в результате случайного обстрела из танка никто не пострадал. А вот военных, судя по всему, ждет взбучка.

Как заявили в прокуратуре Николаевской области, на военных 54 отдельной механизированной бригады им. Мазепы завели уголовное дело о халатном отношении к службе во время учений, отмечает сайт телеканала "360". Сейчас идет проверка, по итогам которой обстрелявшим собственное село украинцам назначат наказание.

Ранее поведение украинского министра обороны, прогуливающегося под зонтиком на учениях See Breeze-2021, вызвало смех у его соотечественников. Нести его сам глава военного ведомства не возжелал и воспользовался услугами помощника.