Командира "Беззаветного" погубил коронавирус

Не стало контр-адмирала Владимира Богдашина. Он скончался на 70-м году жизни.

Легенда отечественного умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Он прославился тем, что в 1988 году, командуя сторожевым судном "Беззаветный", без применения оружия, тараном, вытеснил американский корабль "Йорктаун" из территориальных вод Советского союза.

Американцы нарушили границу недалеко от Севастополя, на запросы и предупреждения не отвечали. Тогда советский корабль смог "безогневым боем" отразить вторжение сил американских ВМС на территорию СССР, вспоров борт "Йорктауна". "Беззаветный" пытались взять клещами, но тогда Богдашин распорядился зарядить бомбометные установки, тогда ВМС США отступили. Американский корабль чинили три месяца.

Родился Владимир Иванович в 1952 году. В 1969 году поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. После окончания учебы начал службу на Черноморском флоте, а в 1983 году возглавил тот самый "Беззаветный".

В 2007 был уволен в запас. После этого был назначен на пост заместителя генерального директора управляющей компании "Газпромсервис". А с 2011 года был гендиректором учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов.

В социальных сетях назвали Богдашина "прекрасным человеком долго и чести". "Его личная храбрость, отвага взвешанный риск и просчитанные решения обеспечила то, чего боялись и за что уважали противники", – с сожалением отметили пользователи.