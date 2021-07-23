Новый отечественный истребитель в США назвали "котом в мешке", который может отпугнуть иностранных покупателей

России без денег из-за рубежа вряд ли удастся построить новый истребитель Су-75 (Checkmate). К такому выводу пришел американский обозреватель Дэвид Экс в издании Forbes.

Он отметил, что госконцерн "Ростех", куда входит производитель новейшего тактического самолета компания "Сухой", намеревается предложить на экспортный рынок истребитель Checkmate. В рекламном ролике одномоторного реактивного Су-75, который появился в интернете ранее в июле, актеры играют пилотов из Вьетнама, Индии, Аргентины и Объединенных Арабских Эмиратов.

Представленный на этой неделе на авиасалоне МАКС-2021 данная машина имеет все признаки высоко летающего перехватчика, основная роль которого заключается в охоте на американские истребители-невидимки F-22 и F-35, считает автор.

Очевидно, почему России нужен такой самолет, как Checkmate, который может сбивать лучших асов Пентагона. Но менее очевидно, что вышеозначенные страны хотят того же, сомневается Экс.



"Вот в чем проблема. Без финансирования из-за рубежа построить Checkmate вряд ли удастся, однако загвоздка состоит в том, что конструкция истребителя может не приглянуться тем самым покупателям, без которых проект Москвы так и не станет жизнеспособным", – говорится в публикации.

По этой причине авиационный эксперт Том Купер назвал Checkmate "котом в мешке", которого навряд ли кто-то согласится купить.

При этом журналист полагает, что характеристики нового реактивного самолета должны понравиться "российским генералам, у которых потекут слюнки от перспективы подбить F-35". Он подчеркнул, что Checkmate стоит дешевле западных аналогов, а также другого нашего истребителя-невидимки – двухмоторного Су-57.

Ранее Дэвид Экс в том же Forbes нашел преимущество российского Су-75 перед его иностранными конкурентами.

