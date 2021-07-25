Впервые участие принял крейсер "Князь Владимир": в Петербурге проходит парад в честь Дня ВМС России

Впервые участие принял крейсер "Князь Владимир": в Петербурге проходит парад в честь Дня ВМС России
Фото: Elena Dunn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российскому военно-морскому флоту исполнилось 325 лет

Сегодня, 25 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ. В этом году российский флот отмечает юбилей – 325 лет. Планируется, что в мероприятии примут 4 тысячи военнослужащих ВМФ, около 50 кораблей, катеров и подводных лодок. Над северной столицей также пролетят 48 самолетов и вертолетов морской авиации. 

Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт, где принял парад. Президент поздравил россиян с важным днем. 

"Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России!"

– заключил верховный главнокомандующий. 

Он также отметил, что сейчас у российского военного флота есть все для того, чтобы защитить страну от любого противника. 

Кстати, в этом параде впервые в истории появится атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир", испытания которого были завершены в прошлом году. 

Также участие примет корвет "Стойкий", на борту которого установлены комплексы управляемого ракетного оружия "Уран" и "Редут", а также артиллерийское и минно-торпедное вооружение. 

Еще один участник парада – корвет "Гремящий" с ударным комплексом "Калибр-НК" и ЗРК "Редут" на борту. 

Также состоялась торжественная церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" – третьего из десяти супертраулеров новейшего поколения. 

Замкнут строй военные корабли Индии, Ирана и Пакистана.

Источник: РИА ФАН
Юлия МИХАЙЛОВА

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