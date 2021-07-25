"Комариный укус": в России оценили провокации Запада в Черном море

"Комариный укус": в России оценили провокации Запада в Черном море
Фото: US Navy/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Корабли НАТО не смогут провести в акватории больше 15 минут, если зайдут туда с вражескими намерениями

Нарушение британским эсминцем Defender российской водной границы в Черном море в июне продолжает будоражить экспертное сообщество. Так, военный эксперт Игорь Никулин считает, что иностранцы пытаются попасть на нашу территорию, чтобы поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма.

Специалист считает, что Запад в угоду Украине совершает подобные провокации. Тем не менее Никулин исключает возможность начала третьей мировой войны в результате нарушения западной военной техникой отечественных границ. В разговоре с URA.RU эксперт сравнил эти провокации с "комариным укусом".

А вот его коллега Дмитрий Литовкин полагает, что так Запад проверяет реакцию России, усиливая на нашу страну прессинг.

Военный эксперт Яков Кедми и вовсе советует иностранцам держаться подальше от наших вод. По его мнению, если корабль НАТО войдет в Черное море с вражескими намерениями, то пробудет он там не дольше 15 минут. Своими действиями, например, совместными учениями НАТО и Украины Sea Breeze 2021, Запад просто пытается навязать России свои правила игры и подмять под себя Черное море. Однако самый сильный Черноморский флот не так-то просто одолеть, поделился своим мнением с "Политнавигатором" Кедми. 

Источник: URA.RU
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость277577
Пожаловаться Ответить
Гость280552
Почаще бы таких "комариных укусов"
Тебе в задницу.
Гость280552
Пожаловаться Ответить
Почаще бы таких "комариных укусов"
1
новости партнеров

Курил мало: у японцев появились новые территориальные претензии к России

Речь идет о Западной Антарктиде

В Киеве раскрыли главную проблему для Украины из-за "Северного потока - 2"

Энергетическая безопасность станет головной болью Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей