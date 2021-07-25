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Нарушение британским эсминцем Defender российской водной границы в Черном море в июне продолжает будоражить экспертное сообщество. Так, военный эксперт Игорь Никулин считает, что иностранцы пытаются попасть на нашу территорию, чтобы поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма.
Специалист считает, что Запад в угоду Украине совершает подобные провокации. Тем не менее Никулин исключает возможность начала третьей мировой войны в результате нарушения западной военной техникой отечественных границ. В разговоре с URA.RU эксперт сравнил эти провокации с "комариным укусом".
А вот его коллега Дмитрий Литовкин полагает, что так Запад проверяет реакцию России, усиливая на нашу страну прессинг.
Военный эксперт Яков Кедми и вовсе советует иностранцам держаться подальше от наших вод. По его мнению, если корабль НАТО войдет в Черное море с вражескими намерениями, то пробудет он там не дольше 15 минут. Своими действиями, например, совместными учениями НАТО и Украины Sea Breeze 2021, Запад просто пытается навязать России свои правила игры и подмять под себя Черное море. Однако самый сильный Черноморский флот не так-то просто одолеть, поделился своим мнением с "Политнавигатором" Кедми.
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