На границах с Афганистаном вновь запахло военными действиями

С уходом США из Афганистана афганская тема стремительно заполняет мировое информационное пространство, вызывая самую настоящую дрожь у соседствующих с ним государств. Не исключено, что обеспокоиться происходящим предстоит и России, однажды (в составе СССР) уже пережившей "афганскую войну", а заодно и ее гражданам, которым уже приходилось исполнять свой "интернациональный долг" в этой далекой и беспокойной стране.



Тревожный сигнал

О том, что на границах с Афганистаном по-настоящему запахло войной, в июле отчетливо дал понять президент Таджикистана Эмомали Рахмон, приказавший мобилизовать 20 тысяч резервистов для усиления охраны таджикско-афганской границы.

Как сообщило на прошлой неделе агентство "Азия Плюс" со ссылкой на осведомленные источник, Таджикистан мобилизует резерв личного состава вооруженных сил в возрасте до 55 лет, который будет задействован в учениях для охраны границы. Речь идет о резервистах и не только о них. Так, руководство вузов Таджикистана обратилось к своим сотрудникам и студентам с призывом явиться в учебные заведения для участия в учениях.

Самое же интересное заключается в том, что на прошлой неделе к таджикско-афганской границе была направлена российская бронетехника с 201-й военной базы. Российские танкисты совершили 200-километровый марш и прибыли на таджикистанский полигон Харб-Майдон вблизи границы с Афганистаном. Военным предстоит принять участие в совместных учениях России, Узбекистана и Таджикистана, которые состоятся 5-10 августа. Цель учений звучит более чем недвусмысленно – "подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства".





Примечательно, что переброска российских танков началась после того, как в Дохе провалились переговоры между афганским правительством и представителями движения "Талибан" (запрещено в России). Участники переговоров не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Курбан-байрам, а также об освобождении пленных.

На сегодняшний день талибы контролируют порядка 85% афганской территории.

Что происходит?

Как считает исполняющий обязанности президента Ассоциации Объединенных Наций Афганистана, неправительственной организации в Кабуле Мохаммад Яхья Кани, мирный процесс в Афганистане был остановлен после решения президента США Джозефа Байдена о выводе американских войск из страны. Это придало смелости и сил талибам, позволив им бойкотировать любые мирные переговоры. По мнению представителей экстремистского движения, и не только их, с уходом американских военных в стране и вокруг нее просто не остается сил, способных остановить экспансию Талибана.

По мнению Мохаммада Яхья Кани, ситуация может вылиться в целую серию военных конфликтов. Успехи талибов в Афганистане неизбежно приведут (и уже ведут) к усилению экстремистских исламистских движений в соседних с ним странах.

Все это грозит обернуться самым настоящим пожаром для всего региона, в виде распространения терроризма и экстремизма, а также усиления наркотрафика.

Будет ли новая война?

Очевидно, что происходящее вокруг Афганистана не обойдет стороной и Россию, в ряде регионов которой тема потенциальной исламистской угрозы по-прежнему остра. Тот факт, что партнер России по ОДКБ – Таджикистан фактически готовится к войне и призывает резервистов – очень плохая новость для Москвы.

Переброска российской бронетехники для участия в совместных учениях, свидетельствует о том, что, в случае необходимости, Россия готова к оказанию Таджикистану прямой военной помощи.

При этом, сама она находится в весьма неоднозначной ситуации. С одной стороны, МИД РФ всячески пытается договориться с "Талибаном", чтобы избежать неконтролируемого развития событий. С другой – очевидно, что талибы не намерены останавливать экспансию, и Таджикистан неизбежно станет их новой жертвой. Это, в свою очередь, предполагает вмешательство России в конфликт на стороне Душанбе.





Ведомство Сергея Лаврова всячески опровергает любую возможность военного участия Москвы в назревающем конфликте. "О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается", – сообщил глава МИД РФ в интервью "Интерфаксу".

Между тем талибы вряд ли оставят Таджикистан в покое, а значит боевое соприкосновение с ними российского военного контингента в этой стране весьма вероятно. Учитывая далеко идущие планы этой экстремистской организации, и одновременно нежелание Москвы выпустить экспансию "Талибана" далее территории Таджикистана, перспективы серьезного военного конфликта в Центральной Азии с непосредственным российским участием стремительно нарастают.