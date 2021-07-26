Эксперт раскрыл предназначение самолета "Судного дня"

Эксперт раскрыл предназначение самолета "Судного дня"
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Техника будет задействована только в самом крайнем случае

Опытный специалист приоткрыл завесу тайны над тем, зачем российским вооруженным силам нужен самолет "Судного дня". Экспертным мнением на этот счет поделился член организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

По словам специалиста, суперсовременная военная машина, над усовершенствованием которой работают конструкторы, вступит в бой в случае начала ядерного конфликта. Если заряженные боеголовки ударят по нашей стране, мстить отправится именно эта техника.

В беседе с журналистами издания "Лента.ру" эксперт отметил, что такие самолеты смогут дать команду о нанесении удара возмездия по неприятелю, даже если все население нашей страны будет уничтожено ядерным взрывом.

Перенджиев пояснил, что боевой воздушной машине "Судного дня" не нужна команда от живого человека. При определенных обстоятельствах борт поднимется в воздух автоматически. Главная его задача – подать сигнал ядерным ракетам о мщении. По команде военного судна боеголовки отправятся в сторону врага и сметут его с лица земли.

Эксперт также отметил, что подобного рода техника уже есть на вооружении российской армии. Однако наши специалисты постоянно занимаются модернизированием боевой машины.

Кстати, недавно стало известно, что американцы собираются лишить нашу страну "супероружия" к 2026 года. США всерьез рассчитывают отнять у нас возможность вооружаться ядерными ракетами "Посейдон".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость284250
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"США всерьез рассчитывают отнять у нас возможность вооружаться ядерными РАКЕТАМИ "Посейдон".
Что ракеты, что торпеды, автор Ольга Федорова в этом не разбирается и "падает вниз стремительным домкратом"
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