Американцы оценили преимущества Checkmate над иностранными аналогами

Американцы оценили преимущества Checkmate над иностранными аналогами
Фото: Evgeny Sinitsyn/ XinHua/ www.globallookpress.com
Простота обслуживания и эксплуатации нового отечественного истребителя делают его привлекательным для зарубежных покупателей

Новый российский истребитель Checkmate, презентованный общественности на последнем авиасалоне МАКС-2021, обладает сразу пятью преимуществами над иностранными аналогами. Об этом говорится в статье американского издания Military Watch.

В публикации автор назвал наш самолет-невидимку бесшумным гиперзвуковым "убийцей на дальних дистанциях". Отмечается,что Checkmate, который также уже известен как Су-75, поступит на вооружение в 2026 году. Этот самолет станет шестым в мире истребителем с возможностями пятого поколения после американских F-22 и F-35, китайских J-20 и FC-31 и российских Су-57.

Кроме того, Checkmate будет вторым истребителем данного класса после F-35, у которого один двигатель, однако он значительно легче штатовского аналога. Также Су-74 требует меньшего обслуживания, чем любой другой истребитель пятого поколения, следует из материала.

"Шах и Мат" финансируется частным образом без поддержки кабмина РФ, но, как сообщается, имеет поддержку со стороны иностранного правительства, которым, по словам одного источника, близкого к военным, являются Объединенные Арабские Эмираты.

"Истребитель имеет потенциал для крупного успеха на экспортных рынках, ожидается, что будет произведено более 300 машин, и Checkmate считается естественным преемником широко используемого МиГ-29, который также может заменить более старые модели истребителей, такие как F-16, МиГ-21 и МиГ-23, многие из которых, как планируется, будут выведены из эксплуатации по всему миру с 2025 по 2035 год", – пишет автор.

Обозреватель американского издания составил пять наиболее сильных характеристик нового российского истребителя, которые могли бы сделать его привлекательным при продаже на западным покупателям.

Во-первых, Су-75 будет вооружен Р-37 – самой быстрой и дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух", способной летать на гиперзвуковых скоростях, что сокращает время реакции самолетов потенциальных противников. Данное оружие предназначено для боя за пределами визуальной дальности с мощным радаром AESA, позволяющим ему направлять ракеты на цели на расстоянии до 400 км. Ни у США, ни у его союзников нет ракет такой же дальности на вооружении истребительных подразделений.

Во-вторых, Checkmate в качестве самолета пятого поколения строится как истребитель-невидимка. Он имеет единственный воздухозаборник под носовой частью машины, что не только обеспечит устойчивый поток воздуха к двигателю, но и поможет защищать поверхность его вентилятора от радиолокационных волн.

В-третьих, поскольку у Checkmate будет один двигатель, это позволит сократить расходы на эксплуатационное и техническое обслуживание самолета, что "будет ключом к его экспортному успеху", считает обозреватель.

В-четвертых, впечатляющие летные характеристики российской новинки, как сообщается, станут главным преимуществом Су-75 в бою. Самолет может летать на большие расстояния на сверхзвуковой скорости, не используя форсажные камеры. У F-35 такая способность отсутствует, подчеркивается в публикации.

Checkmate будет использовать двигатель с управляемым вектором тяги. Это даст машине непревзойденную маневренность. В настоящее время управляемый вектор тяги используется только на Су-35, Су-57 и китайских истребителях J-10C, утверждает автор.

Ну, и в-пятых, у нового истребителя короткий разбег, в отличие от таких самолетов, как МиГ-25, которым для взлета и посадки требуются очень длинные взлетно-посадочные полосы.

По мнению американского обозревателя, Checkmate, скорее всего, будет спроектирован для действий с неподготовленных аэродромов, с которых зарубежные истребители не смогут подняться в небо.

"Это представляет собой потенциально решающее преимущество, которое жизненно важно для поддержания флота в рабочем состоянии и способности летать в случае крупной войны", – резюмируется в публикации.

Напомним, впервые Checkmate был представлен публике 20 июля в Жуковском во время посещения авиасалона президента РФ Владимира Путина. Истребитель сразу вызвал интерес как в стране, так и на Западе. Во все дни МАКСа в павильон с Су-75 стояли самые длинные очереди, поскольку зрители хотели воочию увидеть новый шедевр отечественного самолетостроения.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, новинка от компании "Сухой" будет стоить $25-30 миллионов.

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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