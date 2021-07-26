Удар молнии повредил сразу два истребителя F-35 Пентагона в Японии

Удар молнии повредил сразу два истребителя F-35 Пентагона в Японии
Фото: Master Sgt. Jeremy T. Lock/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
На ремонт американских Lightning понадобится больше двух миллионов долларов

Два истребителя F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США, базирующиеся на базе Ивакуни в Японии, в ходе выполнения учебного полета 13 июля получили серьезные повреждения в результате удара молнии. Об этом сообщает портал Marine Corps Times.

Отмечается, что оба самолета пилоты смогли благополучно посадить, ни один морской пехотинец в результате ЧП не пострадал.

Однако удар молнии нанес обоим F-35 достаточно повреждений, чтобы классифицировать инцидент как происшествие класса А. Ущерб от ЧП составил более $2,5 миллионов. – столько средств понадобится Пентагону на ремонт крылатых боевых машин.

"Безопасная эксплуатация наших самолетов и готовность наших эскадрилий жизненно важны для нас, чтобы продолжать поддерживать наших союзников, партнеров и объединенные силы в регионе", – заявил представитель 12-й авиагруппы морской пехоты капитан Марко А. Валенсуэла.

Он добавил, что сейчас идет расследование происшествия, после чего военное руководство извлечет уроки для дальнейших полетов.

По данным издания, взлетному варианту Lightning II F-35A неоднократно запрещалось подниматься в небо во время грозы или вблизи нее из-за проблем с его бортовой системой генерации инертного газа (Onboard Inert Gas Generation System, OBIGGS).

Напомним, в августе прошлого года американцы своеобразно решили проблему с попаданием молний в F-35A, но не в небе, а уже на земле. На военном аэродроме в штате Висконсин установили специальные громоотводы для защиты на взлетной полосе истребителей, носящих громкое имя "Молния" (Lightning II).

Источник: Marine Corps Times ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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