Летчик раскрыл вероятный исход боя нового российского истребителя с американским

Летчик раскрыл вероятный исход боя нового российского истребителя с американским
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Эксперт щелкнул по носу критиков современной боевой машины

Российский Checkmate стал поводом бурных обсуждений среди авиалюбителей. У одних истребитель вызывал восторг, другие же язвительно замечали, что разработчики якобы позаимствовали идеи у американцев. Вадим Лукашевич объяснил, в чем принципиальное отличие боевых машин РФ и США, а Анатолий Кнышев согласился подумать над тем, каким будет исход в случае их столкновения в воздухе. 

Эксперт заметил, что отечественный "Шах и мат" выполнен по иной аэродинамической схеме, нежели провальный F-35. Тем более, что американский истребитель – это классический военный самолет с горизонтальным стабилизатором, в то время как у Checkmate стабилизатора и вовсе нет. 

Безусловно, сравнивать истребитель, который летает уже много лет, и тот, который сделает свои первые шаги только через пару лет, странно. Но и российский, и американский самолет обладают почти всеми характеристиками боевой машины 5-го поколения, поэтому эксперты уже успели дать прогноз на случай военного боя.

Если противником Су-75 станет F-35, то у российского самолета будет весомое преимущество – его сверхманевренность. Еще одно достоинство Checkmate – способность делать боевой разворот под углом атаки в 50 градусов. 

Также "Шах и Мат" может атаковать 6 и при этом отслеживать до 30 воздушных целей. F-35 уступает и в этом плане. 

Помогут одержать победу и возможности радиолокационной станции, которая у Су-75 современнее и лучше. Результат также будет зависеть от уровня вооружения. Но и тут у российского самолета преимущество – искусственный интеллект, который подскажет алгоритм действий. 

"Исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: "Или я его, или он меня", 

– цитирует URA.ru Кнышева, который в конце добавил, что российский истребитель покончит с монополией американцев. 

Ранее американское издание Military Watch назвало пять преимуществ российского истребителя Су-75 над западными аналогами. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость282073
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Гость281356
что значит "сверхманевренность" для истребителя пятого поколения ?
1. драка таких истребителей это не ближний бой
2. сверхманевренность ограничивается наличием кожаного мешка с костями внутри самолета
рассуждаешь как кожаный мешок с костями вне самолета
Гость281356
Пожаловаться Ответить
что значит "сверхманевренность" для истребителя пятого поколения ?
1. драка таких истребителей это не ближний бой
2. сверхманевренность ограничивается наличием кожаного мешка с костями внутри самолета
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