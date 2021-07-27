Эксперт щелкнул по носу критиков современной боевой машины

Российский Checkmate стал поводом бурных обсуждений среди авиалюбителей. У одних истребитель вызывал восторг, другие же язвительно замечали, что разработчики якобы позаимствовали идеи у американцев. Вадим Лукашевич объяснил, в чем принципиальное отличие боевых машин РФ и США, а Анатолий Кнышев согласился подумать над тем, каким будет исход в случае их столкновения в воздухе.

Эксперт заметил, что отечественный "Шах и мат" выполнен по иной аэродинамической схеме, нежели провальный F-35. Тем более, что американский истребитель – это классический военный самолет с горизонтальным стабилизатором, в то время как у Checkmate стабилизатора и вовсе нет.

Безусловно, сравнивать истребитель, который летает уже много лет, и тот, который сделает свои первые шаги только через пару лет, странно. Но и российский, и американский самолет обладают почти всеми характеристиками боевой машины 5-го поколения, поэтому эксперты уже успели дать прогноз на случай военного боя.

Если противником Су-75 станет F-35, то у российского самолета будет весомое преимущество – его сверхманевренность. Еще одно достоинство Checkmate – способность делать боевой разворот под углом атаки в 50 градусов.

Также "Шах и Мат" может атаковать 6 и при этом отслеживать до 30 воздушных целей. F-35 уступает и в этом плане.

Помогут одержать победу и возможности радиолокационной станции, которая у Су-75 современнее и лучше. Результат также будет зависеть от уровня вооружения. Но и тут у российского самолета преимущество – искусственный интеллект, который подскажет алгоритм действий.

"Исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: "Или я его, или он меня",

– цитирует URA.ru Кнышева, который в конце добавил, что российский истребитель покончит с монополией американцев.

Ранее американское издание Military Watch назвало пять преимуществ российского истребителя Су-75 над западными аналогами.