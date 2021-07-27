Американцы нашли сильный козырь в рукаве российского Checkmate

Американцы нашли сильный козырь в рукаве российского Checkmate
Фото: Leonid Faerberg/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Новый отечественный истребитель получит панорамный головной дисплей и сенсорную панель

У нового российского истребителя-невидимки Checkmate (Су-75) есть еще один сильный козырь в рукаве. Об этом пишет Питер Сучиу в американском журнале 19FortyFive.

Создатели одномоторного истребителя пятого поколения под громким названием "Шах и мат" не торопятся раскрывать все секреты отечественной крылатой машины. Однако в понедельник, 26 июля, разработчики объявили, что боевой самолет получит передовой комплекс авионики - бортового радиоэлектронного оборудования.

Сенсорная панель на лобовом стекле кабины Су-75 позволит пилоту получать всю необходимую информацию о системах вооружения, работе самолета, маршруте и курсе. Кроме того в состав комплекса войдет панорамный авиационный индикатор, который дает изображение идеального качества благодаря высокой разрешающей способности.

Бортовое оборудование соответствует такому же комплексу, который присутствует на американских истребителях Lockheed Martin F-35 Lightning II. Данная техника разработана конструкторским бюро приборостроения "Раменки".

"Новый российский истребитель Checkmate имеет еще один козырь в рукаве", – подчеркнул Сучиу.

Он напомнил, что "Шах и мат" был впервые продемонстрирован на прошлой неделе в рамках авиасалона МАКС-2021, на открытии которого участвовал президент РФ Владимир Путин.

Самолет является производным от истребителя пятого поколения Су-57 и оснащен "стелс"-технологией. Он оборудован внутренним отсеком для бортового вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Истребитель может нести полезную нагрузку более семи тонн и поражать до шести целей одновременно, отмечает автор.

Checkmate будет способен развивать скорость до 1,8 Маха – в 1,8 раза превышающей скорость звука – с дальностью полета 3 тыс км. В "Ростехе" заявили, что самолет будет трудно обнаружить. Помимо этого, у машины низкие эксплуатационные расходы.

Предварительная стоимость истребителя оценивается в $25-30 млн. Ожидается, что боевой самолет поднимется в небо в 2023 году. В планах у "Ростеха" начать серийное производство Су-75 с 2026-го. Москва намерена экспортировать Checkmate, интерес к которому уже проявили страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Ранее другое американское издание Military Watch в своей статье рассказало о пяти преимуществах российского истребителя над иностранными аналогами.

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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