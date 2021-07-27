Пилотажная группа обнародовала кадры из кабины пилота

Пользователи интернета восхитились кадрами воздушных маневров пилотажной авиагруппы "Стрижи", которые сняты из кабины пилота. Соответствующее видео размещено на официальной странице команды в "Инстаграме".

На ролике семь истребителей МиГ-29 пролетают клином и исполняют в небе сложные трюки.

"Совсем недавно мы радовали вас своими выступлениями на МАКС-2021, а сегодня снова погрузились в трудовые будни. Август традиционно является одним из самых насыщенных месяцев в году по количеству задач, стоящих перед нашей группой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в оставшиеся дни в июле группа ведет подготовку к предстоящим воздушным показам, не забывая при этом и про боевую выучку.

Представители "Стрижей" подчеркнули, что планируя демонстрационные полеты, они всегда думают об улучшении программы – с точки зрения зрелищности, и с позиции сложности выполнения фигур высшего пилотажа.

В комментариях зрители выразили восторг от увиденного, а некоторые делились воспоминания от просмотра пилотажной группы в реальных условиях, а не через Сеть (орфография и пунктуация сохранены оригиналов).

"До мурашек ребята", – написал kozhinilya.

"То, как вы выполняете групповые фигуры высшего пилотажа не может не восхищать. Это круто, был на МАКСе и был рад вас видеть", – заметил dim_ka.23.

"Вы – лучшие! Потрясающе красиво, технически безупречно, а звук ⚡️🔥 приезжала на МАКС специально посмотреть ваш полёт", – сообщила tatyanashchunina.

"Как всегда– до слез", – отреагировала n.marina.r.

"Каждое Ваше выступление это Восхищение !!!

Ваш Армавир !!!" – выразил эмоции tigrwindfire.

Напомним, авиасалон МАКС-2021 завершил свою работу в прошлое воскресенье, 25 июля. Кроме "Стрижей" в небе Жуковского зрителей также радовали своими крутыми виражами асы из пилотажных групп "Русские Витязи", "Беркуты", "Первый полет", и гости из Индии – Sarang. Полеты совершались на самолетах Су-57Э, Ил-114-300, Су-130СМ, Як-152, Як-130, МС-21-300, МиГ-35 и других.

