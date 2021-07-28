В Ростове-на-Дону украинских шпионов осудили за контрабанду деталей к С-300

В Ростове-на-Дону украинских шпионов осудили за контрабанду деталей к С-300
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Отбывать наказание торговцы будут в колонии строгого режима

В Ростове-на-Дону состоялся суд над гражданами Армении и России, которые торговали деталями зенитно-ракетной системы С-300. Обвиняемые в шпионаже и госизмене получили 10,5 и 9 лет и 5 месяцев соответственно. 

Мужчины участвовали в контрабанде из России на Украину радиолокационного оборудования, которое составляет государственную тайну. Согласно приговору, наказание оба фигуранта будут отбывать в колонии строгого режима. 

Ростовский областной суд установил, что Денис Лобанов и Арарат Хачатрян занимались сбором сведений о клистронах – приборах, которые преобразуют постоянный ток в переменный. Они входят в состав ЗРС С-300. После этого образцы отправлялись на территорию Украины. 

Россиянин хранил и готовил клистроны к продаже в подвальном помещении своего дома, а после Хачатрян занимался организацией перемещения. Контрабанда осуществлялась через жителей приграничья. 

Конечным получателем оборудования была украинская государственная компания "Укроборонпром". 

Задержали контрабандистов еще в марте прошлого года. Хачатрян приехал в Россию, где его и поймали с поличным. 

Ранее в Крыму поймали украинского шпиона, который занимался сбором данных о российской военной авиации. Полученные данные передавались спецслужбам Незалежной. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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