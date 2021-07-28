США разместят новейшие системы ПРО у границ с Россией

США разместят новейшие системы ПРО у границ с Россией
Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На разработку выделено 1,6 млрд долларов

Соединенные Штаты развернут в Аляске новые противоракеты. Решение будет реализовано через семь лет, в 2028 году, о чем сообщил лидер Северного командования США Глен Ван Херк, выступая перед журналистами на брифинге.

Так, американский командующий уточнил, что речь идет о новейших ракетных перехватчиках. В соответствии с данными командования, процесс реализации идет полностью по намеченному плану. Пока что ни о каких сдвигах говорить не приходится.

По словам Ван Херка, Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов делает большой акцент на средствах радиолокации, уделяя огромное внимание системам предупреждения об атаке вражеских средств большой дальности.

 "Что должно сыграть ключевое значение для возможностей Соединенных Штатов по противоракетной обороне", – заявил Ван Херк.

Согласно приведенным данным, речь идет об усовершенствованном перехватчике NGI, работы над котором начались в прошлом году. Цель разработки – обеспечить государственную безопасность против атак межконтинентальных баллистических систем. Весной компания Northrop Grumman, работающая с сфере электроники и авиакосмического строения, получила вместе с Lockheed Martin два контракта суммой в 1,6 миллиарда долларов. Американская армия ожидает получить в распоряжение новейшие перехватчики.

Как пишет Urdupoint, Соединенные Штаты также ведут переговоры с Канадой по вопросам модернизации средств воздушной и космической обороны. Эта тема затрагивалась на встрече президента Байдена с главой канадского правительства Джастином Трюдо на одной из встреч.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

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