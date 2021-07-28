Киев заключил крупнейший контракт на поставки российских ракет Р-27

Киев заключил крупнейший контракт на поставки российских ракет Р-27
Фото: mil.ru
Украинская сторона не раскрывает страну, заказавшую партию авиаснарядов времен СССР

Киевский холдинг "Артем" получил контракт на $200 млн от иностранного заказчика на производство ракет класса "воздух-воздух" средней дальности Р-27. Об этом сообщает Defense Blog.

"Компания получила предоплату и приступила к выполнению крупнейшего контракта за последние 10-15 лет на поставку ракет Р-27 стоимостью свыше $200 млн", – приводит портал заявление директора холдинга Владимира Зимина.

Какая именно страна является заказчиком, в статье не указывается. Однако автор публикации намекает, что речь идет об азиатской стране, скорее всего, покупателем является Индия или Индонезия.

Defense Blog отмечает, что Р-27 разработаны российским конструкторским бюро "Вымпел" и серийно производились РФ и Украиной. По данным издания, данные ракеты стоят на вооружении самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35. Они предназначены для перехвата и уничтожения вражеских пилотируемых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет в ближнем и дальнем воздушном бою.

Проектирование Р-27 было начато в далеком 1962 году, однако до фактического производства дело дошло лишь в 1986-ом. В настоящее время ракета находится на вооружении более чем в 25 странах по всему миру.

В мае 2019 года "Известия" сообщили о модернизации советского устаревшего авиационного боеприпаса. В частности, доработанная ракета теперь должна обеспечить российским истребителям превосходство в дуэльных боях.

Источник: Defense Blog ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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