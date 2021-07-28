Украина начала следить за Крымом при помощи Bayraktar

Украина начала следить за Крымом при помощи Bayraktar
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Турецкий дрон сегодня кружил над Одесским месторождением газа

Украинские военные начали использовать закупленные у Турции беспилотники Bayraktar TB2 за наблюдением над газодобывающими платформами Крыма. Об этом сообщает издание EADaily в среду, 28 июля.

Первое такое дежурство ударно-разведывательный дрон осуществил сегодня в северо-западной части Черного моря.

По информации издания, Bayraktar TB2 поднялся в небо с аэродрома под Николаевым, прошел над Одессой, а после отправился в сторону границы с Румынией. Там беспилотник взял ближе к Крыму, где стал кружить и собирать информацию. Полет дрона проходил на высоте немногим выше пяти тысяч метров.

Отмечается, что в Черном море Bayraktar TB2 маневрировал непосредственно над Одесским месторождением газа, которое является основным источником топлива для Крыма. В этом районе располагаются несколько добывающих платформ.

Согласно данным Marinetraffic, в настоящий момент на месторождении находятся две самоподъемные плавучие буровые установки "Черноморнефтегаза". Предположительно, они ведут бурение новых скважин, поскольку крымская добыча продолжает падать и ее компенсируют поставками по газопроводу из Краснодарского края.

Между тем, представители киевского режима настаивают на том, что шельф в северо-западной части Черного моря принадлежит Украине. Власти Незалежной обвиняют Россию в том, что она якобы незаконно добывает здесь голубое топливо.

После маневров над Одесским месторождением Bayraktar TB2 вернулся обратно на военную базу ВСУ.

Напомним, 15 июля Военно-морские силы Украины получили на вооружение первый турецкий беспилотный комплекс. В районе базирования ВМСУ прошли его финальные испытания. Министр обороны Незалежной Андрей Таран сообщил, что дроны будут применяться для наблюдения и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

А еще ранее в июне Анкара призвала Москву "не обижаться" на продажу турецкой военной продукции Киеву, т.к. это всего лишь бизнес.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость279887
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Надо было шмальнуть по какой нибудь ржавой посудине ЧФ
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