Приближение иностранцев к нашим границам требует соответствующей реакции

Тучи на международной арене продолжают сгущаться. Усиление агрессивной антироссийской риторики западных государств не предвещает ничего хорошего. Тем более, что угрозы не ограничиваются словами – Североатлантический альянс упрямо приближается к нашим рубежам. Впрочем, в России готовы дать достойный ответ на действия воинственных иностранцев. Так, новая военно-морская база в Калининградской области может стать настоящей российской крепостью.



Таким мнением поделился экс-глава МИД России Сергей Орджоникидзе. Дипломат отметил, что натовцев может весьма неприятно удивить новая российская база, которую развернут на территории стратегически важного региона нашей страны.

Возведение такой крепости на Балтике должно стать ответом Кремля на агрессивные проявления со стороны западных государств и их приближение к нашим рубежам.

При этом Орджоникидзе обратил особое внимание на то, что военно-морские базы всегда создаются для выполнения двух целей. Разумеется, в первую очередь задача крепости – охранять границы государства. Однако, такие сооружения также активно используются для нанесения ответных ударов по врагам, пишут "Известия".

К слову, недавно американский военный эксперт Себастьян Роблин назвал вероятную причину войны России и НАТО.