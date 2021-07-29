Маневры будут проходить в Сурхандарьинской области Республики

Россия приступила к переброске военнослужащих на полигон в Узбекистане для участия в учениях у границы с Афганистаном. Об этом сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы Центрального военного округа.

Совместные маневры РФ и Узбекистана будут проходить на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области Республики.

"В самарском международном аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез", – говорится в сообщении.

Учения пройдут с 30 июля по 10 августа, в них примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих ВС России и Узбекистана.

