Самолет пока существует лишь в виде макета

Российская новинка – самолет Checkmate или Су-75 – продолжает будоражить умы экспертов по всему миру. Так, в США сочли, что легкий тактический самолет (ЛТС) далек от американского F-35.

Автор издания The National Interest Крис Осборн утверждает, что Checkmate существует исключительно в виде макета, поэтому пока самолет не настоящий. Также нельзя говорить и том, что Су-75 похож на F-35, ведь у российского истребителя нет интерфейсов вооружения, которые зависят от программного обеспечения.

Военный эксперт указал на то, что самолет сначала должен пройти многолетний путь и лишь потом его можно будет использовать в "условиях войны".

Также Осборн интересуется, из каких материалов сделан самолет, и существует ли уже инфраструктура для серийной сборки истребителя и его обслуживания. Эксперт уверен, что компания "Сухой" столкнулась с важной проблемой при создании Су-75 – неопределенностью по характеристикам самолета и масштабом производства.

Впрочем, пока создатели самолета не раскрывают всех деталей о нем. Так, другой военный эксперт Питер Сучиу указывал на то, что у Checkmate есть тайный козырь в рукаве – сенсорная панель на лобовом стекле кабины. Система позволит летчику в удобном формате быстро получить всю необходимую информацию о работе самолета.