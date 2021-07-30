В США отказались считать российский Checkmate настоящим

В США отказались считать российский Checkmate настоящим
Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/www.globallookpress.com
Самолет пока существует лишь в виде макета

Российская новинка – самолет Checkmate или Су-75 – продолжает будоражить умы экспертов по всему миру. Так, в США сочли, что легкий тактический самолет (ЛТС) далек от американского F-35. 

Автор издания The National Interest Крис Осборн утверждает, что Checkmate существует исключительно в виде макета, поэтому пока самолет не настоящий. Также нельзя говорить и том, что Су-75 похож на F-35, ведь у российского истребителя нет интерфейсов вооружения, которые зависят от программного обеспечения. 

Военный эксперт указал на то, что самолет сначала должен пройти многолетний путь и лишь потом его можно будет использовать в "условиях войны". 

Также Осборн интересуется, из каких материалов сделан самолет, и существует ли уже инфраструктура для серийной сборки истребителя и его обслуживания. Эксперт уверен, что компания "Сухой" столкнулась с важной проблемой при создании Су-75 – неопределенностью по характеристикам самолета и масштабом производства. 

Впрочем, пока создатели самолета не раскрывают всех деталей о нем. Так, другой военный эксперт Питер Сучиу указывал на то, что у Checkmate есть тайный козырь в рукаве – сенсорная панель на лобовом стекле кабины. Система позволит летчику в удобном формате быстро получить всю необходимую информацию о работе самолета. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость286418
Пожаловаться Ответить
Пиндосы не были бы пиндосами, если бы не нахваливали свой мотлох и не поливали навозом все не пиндосское.
1
новости партнеров

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

В ЕС случайно выдали реальную причину отказа от санкций против "Северного потока-2"

В Брюсселе боятся раскола внутри сообщества, что ослабит его перед лицом Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей