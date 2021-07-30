Испытания американской гиперзвуковой ракеты провалились

Важнейшая деталь самолета вышла из строя

Американским военным пришлось признать постыдный провал: во время испытаний разрекламированной гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW у ее носителя отказал двигатель.

Такими неприятными новостями поделились в пресс-центре американской военной базы Eglin Air Force Base.

При этом сообщается, что целью данных испытаний было отследить гиперзвуковые возможности ракеты, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Любопытно, что американские военные, дабы сохранить хорошую мину при плохой игре, обратили особое внимание на то, что во время испытаний ракете удалось преодолеть "важные" этапы.

Кстати, недавно американцы оценили преимущества нашего истребителя Checkmate над иностранными аналогами.

Источник: Eglin Air Force Base ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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