Украина возвращается в страшные 90-е годы - генерал ВСУ

Украина возвращается в страшные 90-е годы - генерал ВСУ
Фото: Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Военнослужащим Незалежной месяцами не выплачивают зарплату

Вооруженные силы Украины возвращается в страшные 90-е годы, когда военным не выплачивали зарплаты и отпускные. Об этом заявил экс-замсекретаря Совбеза, бывший заместитель командующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф".

"Ты идешь в отпуск, <…> планируешь, что за счет дополнительной зарплаты месячной ты можешь куда-то поехать отдохнуть, даже просто в Одессу или Карпаты, может быть, в Турцию. Этих денег нет, уже седьмой месяц в этом году", – сообщил пан Кривонос.

По его словам, уже много лет в украинской армии не пересматривали размер суточных выплат во время командировки. На сегодня эта сумма составляет 60 гривен.

"Я вспоминаю те страшные времена – 1997-1999 годы, когда не платили вообще зарплату. И не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: "Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят", - пожаловался генерал.

Кривонос заметил, что в 2014 году, когда совершалась в Незалежной "революция гидности", он не поверил бы, что через семь лет после Майдана ситуация в армии будет ровно такой же, как в конце 1990-х прошлого века. Он назвал это "страшным дежавю". Генерал добавил, что в 97-99-м годах значительное количество военных уволилось из ВСУ, осознав, что государство на тот исторический момент времени вытирало об них ноги. Кривонос констатировал, что сейчас ситуация повторяется.

Накануне, генерал призвал украинцев готовиться к обстоятельствам, когда России ослабнет, чтобы "вернуть" утраченные территории. Причем сделать это Незалежная должна "точным ударом в челюсть Российской Федерации", после чего она окажется в "коротком нокауте". По его подсчетам, случится такое может в течение 10-15 лет.

Напомним, в годы своего президентства Петр Порошенко неоднократно хвастался, что смог воссоздать одну из сильнейших армий в Европе. А вот его преемник Владимир Зеленский бегает по миру и призывает заблокировать газопровод "Северный поток-2", поскольку после его запуска транзитная магистраль Незалежной может не пригодиться. И тогда киевский режим потеряет миллиарды долларов доходов, а значит, не в состоянии будет поддерживать собственную армию.

На этот тезис президент РФ Владимир Путин ответил, что Россия не обязана всех кормить.

Источник: Ютуб-канал "Апостроф" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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