Минобороны испытает осенью новейший противотанковый беспилотник

Минобороны испытает осенью новейший противотанковый беспилотник
ZALA 421-16E5V2. Фото: Kalashnikov Media/www.globallookpress.com
Разработчик продолжает заниматься интеграцией БПЛА с управляемой ракетой

Новейший российский беспилотник уже предстоящей осенью проведет испытания, в рамках которых будет осуществлен первый пуск противотанковой управляемой ракеты "Вихрь". Такое заявление сделали накануне представители отечественного ВПК в комментариях для журналистов.

В настоящее время, отмечает источник, разработчик занят деятельностью по интеграции "Вихря-М" на беспилотник "Орион", о котором идет речь. Ближайшей осенью на военном полигоне проведут первые стрельбы с помощью "Вихрей". Ракеты должны атаковать наземные мишени, которые призваны сымитировать бронетехнику противника.

Появление противотанковой ракеты "Вихрь" в составе "Ориона" существенным образом повысит потенциал беспилотного аппарата в рамках уничтожения тяжелобронированных объектов на поле боя и тем самым увеличит шанс уничтожить современнейшие и хорошо защищенные танки.

В отечественном ВПК также сообщили, что "Вихрь" обладает довольно высоким процентом вероятности поражения движущейся бронетехники – этот показатель превышает 80%.

Согласно приведенным данным, один беспилотник способен нести две управляемых ракеты "Вихрь". Их подвесят в контейнерах на  подкрыльевые пилоны.

Впервые Министерство обороны РФ продемонстрировало ударные "Орионы" в 2020 году: на страницах военного календаря заметили мощный ударник с подвешенными к нему бомбами. Вместе с ним на страницах появились высокоманевренный Су-57 с БМПТ-72 "Терминатор", а также другие военные машины. 

О том, что Ка-52М намерены модернизировать для "Вихрей", сообщалось весной прошлого года. Тогда же стало известно, что работы начались после боевого применения этих ударных вертолетов в Сирии.



 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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