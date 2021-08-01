В США появится "худший кошмар" для C-400 и C-500 - NI

В США появится "худший кошмар" для C-400 и C-500 - NI
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый американский бомбардировщик не смогут обнаружить российские ПВО

Американский самолет B-21 Raider сможет обмануть ПВО России. С таким мнением на страницах National Interest выступил военный эксперт Крис Осборн.

На данный момент о новом американском бомбардировщике известно далеко не все. Однако журналисту удалось кое-что узнать у источника в ВВС США. Так, выяснилось, что американские военные считают, что самолет станет угрозой для любой цели вне зависимости от ее местоположения. К тому же, совершенствовать B-21 Raider будут на системах, которые напоминают российские и китайские ПВО. 

Осборн пишет, что российские С-400 и С-500 эффективны и могут обнаружить самолеты-невидимки. Однако им не по зубам окажется именно B-21 Raider. Чтобы выследить этот самолет, нужны еще более чувствительные системы, уверен эксперт. 

Уникальные стелс-технологии бомбардировщика могут сделать его самым "худшим кошмаром" России. Американцы же намерены ввести воздушное судно в эксплуатацию уже через четыре года. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость283783
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Они и про свой Ф-117 так говорили,только все помнят,как сербы в 1999году сбили этот самолет-"суперневидимку".И сбили его не чем-нибудь суперсовременным,а допотопным ЗРК С-125 "Нева"/"Печора",шестидесятых годов выпуска.
Гость287703
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Его С200 увидят, как в Югославии и тема кончится.
крым наш
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Какой кошмар?Кошмар-это САТАНА!
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