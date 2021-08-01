Новый американский бомбардировщик не смогут обнаружить российские ПВО

Американский самолет B-21 Raider сможет обмануть ПВО России. С таким мнением на страницах National Interest выступил военный эксперт Крис Осборн.

На данный момент о новом американском бомбардировщике известно далеко не все. Однако журналисту удалось кое-что узнать у источника в ВВС США. Так, выяснилось, что американские военные считают, что самолет станет угрозой для любой цели вне зависимости от ее местоположения. К тому же, совершенствовать B-21 Raider будут на системах, которые напоминают российские и китайские ПВО.

Осборн пишет, что российские С-400 и С-500 эффективны и могут обнаружить самолеты-невидимки. Однако им не по зубам окажется именно B-21 Raider. Чтобы выследить этот самолет, нужны еще более чувствительные системы, уверен эксперт.

Уникальные стелс-технологии бомбардировщика могут сделать его самым "худшим кошмаром" России. Американцы же намерены ввести воздушное судно в эксплуатацию уже через четыре года.