В США раскрыли условие удара по российским военным в Черном море

В США раскрыли условие удара по российским военным в Черном море
Фото: US Navy/ Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы не намерены открывать огонь просто так

Наколенная обстановка в Черном море продолжает заставлять экспертов строить теории о том, при каких условиях могли бы начаться военные действия в акватории. Так, адмирал Роберт Берк, глава американских ВМС в Европе и Африке, рассказал, что потребуется для того, чтобы военные открыли огонь по силам РФ.

Офицер пояснил, что командиры кораблей НАТО сами решают, собирается ли несущийся мимо них самолет другой страны стрелять или нет. 

Берк обвинил в разговоре с изданием Business Insider российских военных в том, что они провоцируют американцев на первый удар. Адмирал отметил, что США не намерены первыми открывать огонь, но и терпеть от России "удар в челюсть" тоже не собираются. Поэтому в случае провокации все возможно. 

Берк пожаловался, что ВМФ РФ каждый раз сопровождает натовцев в Черном море. Впрочем, он подчеркнул, что российские военные действуют безопасно и профессионально, но "нацелены на устрашение". 

Источник: Business Insider
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость-2
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Хохлы уже один раз звиздюлей от РФ в Черном море получили,второй раз чуть не получили(когда ихние бронекатера ночью под видом буксиров пытались "сопроводить" свои сухогрузы,курсом под Крымский мост),потому больше не лезут.Если американцы полезут,то тоже получат.
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