Самоходная пушка застряла под новосибирским мостом - фото

Самоходная пушка застряла под новосибирским мостом - фото
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Бронетехника перегородила половину проезжей части

Самоходная пушка 2С7М "Малка" застряла под мостом в Новосибирске. Военнослужащие образовали на дороге затор, перегородив большой участок проезжей части

В результате военным пришлось спускать на установке колеса, чтобы проехать под мостом. Инцидент произошел на проспекте Строителей, недалеко от въезда на территорию Академического городка.

Свидетели происшествия уже отреагировали в социальных сетях, предупредив водителей о заторе.

Как пишет новосибирское издание NGS.ru, артиллерийская самоходка возвращалась из местной "Гонки Героев" – экстремального забега техники по пересеченной местности, который завершился в регионе 31 июля. По словам одного из собеседников, техника не застряла, а просто очень медленно передвигалась.

В ходе преодоления городского моста военнослужащие решили спустить колеса, чтобы не задеть конструкцию. После этого мост удалось проехать, затем колеса снова накачали. Техника продолжила движение.

Известно, что в настоящее время затор преодолен. Самоходка вернулась в Центральную базу резервов танков, передает телеканал "360".

В начале июня на Сахалине произошло транспортное происшествие с военной техникой – во время движения по автомобильной трассе обрушился танк, который перевернулся вверх тормашками. Водители стали снимать пострадавшую технику на камеру, рухнувший танк образовал на дороге крупный затор. Позднее ситуацию прокомментировали представители местной военной автоинспекции. В ВАИ сообщили, что причиной инцидента стала неопытность молодого шофера – военнослужащий не смог вписаться, и танк полетел на дорогу.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость287907
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Вояки наверное металлолом везли вундервафлю. Опохмелиться не на что было
Шаман
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Очередные ребята, которые просто хотят уволиться из дурдома под названием армия? - понимаю.
Гость283783
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Что за бредятина? Как можно спустить танковые колеса? Может самоходку везли на полуприцепе и колеса спускали на нем?
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