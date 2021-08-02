Москву подозревают в проведении необычных миссий у берегов стран НАТО

Российские подлодки проекта "Борей" необычно глубоко погрузились в Атлантическом океане для выполнения "зловещей" миссии. Об этом сообщила британский журналист Сара Грилиш в газете The Sun.

Она отметила, что русская субмарина способна нести новые гиперзвуковые ракеты "Циркон" 3М22, которые могут преодолевать 2,7 км в секунду. Подводная лодка типа "Борей" в состоянии запускать 20 межконтинентальных ядерных ракет, уничтожая города на расстоянии почти 6 тыс миль.



По информации таблоида, нестандартные маневры нашей субмарины вызвали серьезную тревогу у британских военных. Автор статьи подчеркнула, что обычно российские подлодки не ныряют глубже 400 метров, однако в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров.

По утверждению военного эксперта Брюса Джонса, это уже не первый случай за последние месяцы, когда действия ВМФ РФ "вызывают тревогу".

"Об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной. А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов альянса понервничать", – заявил специалист.

Джонс происходящее счел эскалацией, и предположил, что Москва сделала "ставку на глубоководные операции".

Ранее The Sun сообщила, что Лондон для защиты участников саммита G7, который состоялся в июне, создал "стальное кольцо", стоимостью в £30 млн. Оно состояло из 400 сотрудников спецслужб, трех конвертопланов и военных кораблей, среди которых был авианосец "Принц Уэльский". Власти опасались появления российских подлодок у берегов графства Корнуолл. В целом охрана саммита была оценена в £70 миллионов.

Напомним, на вооружении у ВМФ России стоят четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А". Еще три субмарины данного типа находятся на различных стадиях строительства. Каждая из них имеет в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

