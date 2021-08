Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress имеет выгодное отличие от российских аналогов. В его арсенале сочетаются как ядерные боеприпасы, так и обычные тактические вооружения, что позволяет использовать самолет более разнообразно. На это указывают аналитики издания The Drive.

В статье анализируются кадры, опубликованные Пентагоном. На них видны крылатые ракеты класса "воздух – земля" AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и AGM-86 Air-Launched Cruise Missile (ALCM), бомбы с лазерным наведением Precision Avionics Vectoring Equipment (Paveway), корректируемые боеприпасы Joint Direct Attack Munition (JDAM) и другие боеприпасы, используемые на B-52H.

The B-52 Stratofortress has the widest array of weapons capabilities in the U.S. inventory. This includes gravity bombs, cluster bombs, precision guided missiles and joint direct attack munitions.



The @usairforce currently expects to operate B-52s through 2050. pic.twitter.com/kxWwpTHR9e