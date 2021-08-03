В США раскрыли преимущество B-52H над российскими "ТУшками"

В США раскрыли преимущество B-52H над российскими "ТУшками"
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Американский военный самолет прошел модернизацию

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress имеет выгодное отличие от российских аналогов. В его арсенале сочетаются как ядерные боеприпасы, так и обычные тактические вооружения, что позволяет использовать самолет более разнообразно. На это указывают аналитики издания The Drive.

В статье анализируются кадры, опубликованные Пентагоном. На них видны крылатые ракеты класса "воздух – земля" AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и AGM-86 Air-Launched Cruise Missile (ALCM), бомбы с лазерным наведением Precision Avionics Vectoring Equipment (Paveway), корректируемые боеприпасы Joint Direct Attack Munition (JDAM) и другие боеприпасы, используемые на B-52H.

Издание отмечает, что хотя B-52H впервые поднялся в воздух более 70 лет назад, он сможет служить как минимум до 2050 года за счет способности нести самое современное высокоточное вооружение, варианты которого очень разнообразны.

Ранее в издании The Drive подробно разобрали возможности вооружения российских бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. При этом западные аналитики высмеяли бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, оснащенный пушкой времен холодной войны.

Источник: The Drive
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость289526
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"В его арсенале сочетаются как ядерные боеприпасы, так и обычные тактические вооружения, что позволяет использовать самолет более разнообразно..." Ну да, а "ТУшки" бармалеев в Сирии исключительно ядерными боеприпасами бомбили...
Вячеслав Москва
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“…В США раскрыли преимущество B-52H над российскими "ТУшками"…” – а кого это интересует кроме аналитиков издания The Drive? Уж по этому сараю даже валенком не промахнёшься
Гость281356
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ту-95 унылое старье. наш В-52 после модернизации будет и дальше вызывать выделения в штаны у скрепных при подлете к крыму
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