Уникальная разработка до сих пор не стала массовой

Российский танк "Армата" – крутая боевая машина, превосходящая все аналоги НАТО. Однако западные военные уже не так сильно встревожены этим обстоятельством – их успокаивает тот факт, что на вооружение армии эти танки до сих пор не поступили.

Боевой танк Т-14 "Армата" был впервые представлен миру в 2015 году на Параде Победы в Москве. Специалисты сразу отметили, что по своим характеристикам новая российская разработка обходит всех остальных.

Танк устойчив, быстр и маневрен. Он оснащен гладкоствольной 125-мм пушкой 2А82 с дистанционным управлением. Причем предусмотрена ее замена на пушку 152 мм. Через ствол можно запускать ракеты с лазерным наведением. Помимо этого, танк оснащен пулеметами.

Для повышенного обзора по периметру установлены широкоугольные камеры. Защиту экипажа обеспечивает многослойная броня из композитных материалов. На борту есть даже туалет, так что военнослужащие могут подолгу оставаться внутри танка и выполнять боевые задачи.

Все это делает "Армату" непревзойденной. Но есть одно "но", отмечают авторы The National Interest. Анонсировалось, что первые такие танки поступят в ВС РФ в 2018 году. Но затем сроки все переносились и переносились. Теперь поставки ожидаются в 2022 году. Так что Т-14 может стать грозным противником на поле боя, если он все-таки когда-то появится в российских войсках, иронизирует западное издание.

Ранее сообщалось, что немцы сделали свой вариант "Арматы" по заказу Пентагона.