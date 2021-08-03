Новости о российской "Армате" подняли дух в НАТО

Новости о российской "Армате" подняли дух в НАТО
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Уникальная разработка до сих пор не стала массовой

Российский танк "Армата" – крутая боевая машина, превосходящая все аналоги НАТО. Однако западные военные уже не так сильно встревожены этим обстоятельством – их успокаивает тот факт, что на вооружение армии эти танки до сих пор не поступили.

Боевой танк Т-14 "Армата" был впервые представлен миру в 2015 году на Параде Победы в Москве. Специалисты сразу отметили, что по своим характеристикам новая российская разработка обходит всех остальных.

Танк устойчив, быстр и маневрен. Он оснащен гладкоствольной 125-мм пушкой 2А82 с дистанционным управлением. Причем предусмотрена ее замена на пушку 152 мм. Через ствол можно запускать ракеты с лазерным наведением. Помимо этого, танк оснащен пулеметами.

Для повышенного обзора по периметру установлены широкоугольные камеры. Защиту экипажа обеспечивает многослойная броня из композитных материалов. На борту есть даже туалет, так что военнослужащие могут подолгу оставаться внутри танка и выполнять боевые задачи.

Все это делает "Армату" непревзойденной. Но есть одно "но", отмечают авторы The National Interest. Анонсировалось, что первые такие танки поступят в ВС РФ в 2018 году. Но затем сроки все переносились и переносились. Теперь поставки ожидаются в 2022 году. Так что Т-14 может стать грозным противником на поле боя, если он все-таки когда-то появится в российских войсках, иронизирует западное издание.

Ранее сообщалось, что немцы сделали свой вариант "Арматы" по заказу Пентагона.

Фоторепортаж
БМП "Армата" стала хитом "Армии-2018"
Т-14 &#34;Армата&#34;. Фото: &#34;Утро&#34; Т-15. Фото: Utro.Ru Т-15. Фото: Utro.Ru
Деривация-ПВО. Фото: Utro.Ru БМП Курганец. Фото: Utro.Ru БМПТ &#34;Терминатор&#34;. Фото: &#34;Утро&#34; БТР &#34;Бумеранг&#34;. Фото: &#34;Утро&#34; +1
Источник: The National Interest
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287219
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Торопиться особо и некуда. Как с самолётом пятого поколения. Оно вроде как есть а по факту использовать против папуасов такое оружие как из пушки по воробьям. А против ядерных держав другое оружие в итоге будет. Остаётся только задача массового выпуска для попила оборонного бюджета.
Гость288709
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Ну, натовцам не все нужно знать, куда и когда и в каком количестве поступает вооружение
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