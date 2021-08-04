Журналисты назвали имя потерявшего документы о британском эсминце чиновника

Журналисты назвали имя потерявшего документы о британском эсминце чиновника
Фото: Rob Powell/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Чиновнику вынесут штраф

Государственным служащим, который не так давно потерял секретные документы о проходе эсминца Defender королевских ВВС в черноморские воды, оказался чиновник, метивший на должность постоянного представителя Британии в Североатлантическом альянсе. Речь идет об Ангусе Лэпсли, который ранее работал королевском МИД.

Согласно приведенным данным, 51-летний Лэпсли ненадолго остался в оборонном ведомстве. После того, как стало известно о его причастности к пропаже секретных документов, Лэпсли был переведен на службу в Министерство иностранных дел. Аппарат не обнаружил в его действиях шпионажа.

Британские медиа сообщают, что во время огласки инцидента Лэпсли претендовал на должность постпреда Британии в НАТО. Однако теперь шансы на получение заветного кресла низки.

Два источника из британского кабмина утверждают, что оказавшийся в центре скандала чиновник не единственный, кто стремился к указанной должности. Однако Лэпсли потерял 50 страниц документа Минобороны, представлявшего государственную тайну. В нем также содержалась информация о секретных операциях британской армии на территориях Афганистана и Черного моря.

Летом документы передали вооруженным силам. Тогда медиа еще не обнародовали личность чиновника. Известно, что в настоящее время его допуск к службе безопасности приостановлен. Лэпсли работает в МИД по делам содружества и развития – там, откуда его командировали в свое время в Минобороны. Размер штрафа в отношении государственного служащего пока что не определен.

Напомним, о пропаже документов сообщалось в конце июня. Папку обнаружили на автобусной остановке, на юго-востоке Англии.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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