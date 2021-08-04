В операции задействовали 300 человек

Министерство обороны устроило масштабные военные учения на подмосковном полигоне Головеньки. В маневрах приняли участие 300 военнослужащих ЗВО.

В рамках операции танкисты преодолели вододром глубиной свыше пяти меров. Основная сложность маневров заключалась в отсутствии видимости под водой – экипаж должен был ориентироваться по приборам, передает URA.ru.

Участников облачили в изолирующие противогазы и спасательные средства. Перед маневрами танкисты прошли спецкурс по легководолазной подготовке, а также научились передвигаться под водой, доведя до автоматизма предписанные инструкцией действия в случае затопления техники, уточняет 5-tv.ru.