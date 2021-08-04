Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Министерство обороны устроило масштабные военные учения на подмосковном полигоне Головеньки. В маневрах приняли участие 300 военнослужащих ЗВО.
В рамках операции танкисты преодолели вододром глубиной свыше пяти меров. Основная сложность маневров заключалась в отсутствии видимости под водой – экипаж должен был ориентироваться по приборам, передает URA.ru.
Участников облачили в изолирующие противогазы и спасательные средства. Перед маневрами танкисты прошли спецкурс по легководолазной подготовке, а также научились передвигаться под водой, доведя до автоматизма предписанные инструкцией действия в случае затопления техники, уточняет 5-tv.ru.
Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США
Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок
"Военные переплыли на танках речное дно" - такой бред даже двоечник не напишет!