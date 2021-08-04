Военные переплыли на танках речное дно на масштабных учениях в Подмосковье

В операции задействовали 300 человек

Министерство обороны устроило масштабные военные учения на подмосковном полигоне Головеньки. В маневрах приняли участие 300 военнослужащих ЗВО.

В рамках операции танкисты преодолели вододром глубиной свыше пяти меров. Основная сложность маневров заключалась в отсутствии видимости под водой – экипаж должен был ориентироваться по приборам, передает URA.ru.

Участников облачили в изолирующие противогазы и спасательные средства. Перед маневрами танкисты прошли спецкурс по легководолазной подготовке, а также научились передвигаться под водой, доведя до автоматизма предписанные инструкцией действия в случае затопления техники, уточняет 5-tv.ru.

Источник: Телеканал "Звезда" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость284430
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Егор МАЛКОВ - Вы малограмотный журналист, не знающий русского языка. Жаль, что таких неучей допускают к работе на популярных новостных порталах РФ.

"Военные переплыли на танках речное дно" - такой бред даже двоечник не напишет!
Шаман
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Учения без потерь техники и личного состава - это уже успех. Уважение командиру, что при нынешнем положении дел в армии, сумел избежать трагедий.
Гость283783
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"переплыли речное дно"-круто звучит.
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