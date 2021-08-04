Обе державы выступают гарантами регионального мира и стабильности, считают журналисты

РФ и Китай должны послать Соединенным Штатам прямой сигнал о том, что Белому дому не стоит заниматься вмешательством в дела других государств. Такое заявление сделал обозреватель издания Global Times, напомнивший о грядущих военных маневрах КНР и РФ на полигоне Цинтунся.

Как отмечает источник, российская армия впервые окажется на военной базе Цинтунся и проведет с китайскими коллегами учебные маневры после пандемии.

"Это является явным доказательством роста уровня взаимного доверия между военными обеих стран. Сотрудничество между Россией и Китаем становится более тесным – от маневров в нетрадиционных сферах безопасности до всеобъемлющего уровня", – пишет обозреватель.

Как отмечает источник, Пекин и Москва сближаются, в том числе, на фоне роста давления коллективного Запада, возглавляемого США. Именно последние, полагает китайский обозреватель, являются причиной многочисленных проблем у Китая и Российской Федерации. Штаты приняли решение оставить Афганистан, который охвачен внутренним хаосом, и могут вбить клин на территории Центральной Азии в попытке рассорить две мощнейшие державы.

"В ответ на создание мирового хаоса Пекину и Москве стоит объяснить США, что вмешательство во внутренние вопросы других регионов неприемлемо. И Пекин, и Москва – важная опора по сохранению мира и стабильности на региональной площадке", – отмечает источник.

Ранее отставной полковник американских ВВС Марк Ганцингер заявил, что Соединенным Штатам грозит сокрушительное поражение в случае военного конфликта с Россией и Китаем. Эксперт уверен, что Пентагон выбрал неправильный вектор в развитии своих вооруженных сил, сокращая численность личного состава.