Россия и Китай должны положить конец гегемонии США общим ответом - СМИ

Россия и Китай должны положить конец гегемонии США общим ответом - СМИ
Фото: Hans Zaglitsch/ imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Обе державы выступают гарантами регионального мира и стабильности, считают журналисты

РФ и Китай должны послать Соединенным Штатам прямой сигнал о том, что Белому дому не стоит заниматься вмешательством в дела других государств. Такое заявление сделал обозреватель издания Global Times, напомнивший о грядущих военных маневрах КНР и РФ на полигоне Цинтунся.

Как отмечает источник, российская армия впервые окажется на военной базе Цинтунся и проведет с китайскими коллегами учебные маневры после пандемии.

"Это является явным доказательством роста уровня взаимного доверия между военными обеих стран. Сотрудничество между Россией и Китаем становится более тесным – от маневров в нетрадиционных сферах безопасности до всеобъемлющего уровня", – пишет обозреватель.

Как отмечает источник, Пекин и Москва сближаются, в том числе, на фоне роста давления коллективного Запада, возглавляемого США. Именно последние, полагает китайский обозреватель, являются причиной многочисленных проблем у Китая и Российской Федерации. Штаты приняли решение оставить Афганистан, который охвачен внутренним хаосом, и могут вбить клин на территории Центральной Азии в попытке рассорить две мощнейшие державы.

"В ответ на создание мирового хаоса Пекину и Москве стоит объяснить США, что вмешательство во внутренние вопросы других регионов неприемлемо. И Пекин, и Москва – важная опора по сохранению мира и стабильности на региональной площадке", – отмечает источник.

Ранее отставной полковник американских ВВС Марк Ганцингер заявил, что Соединенным Штатам грозит сокрушительное поражение в случае военного конфликта с Россией и Китаем. Эксперт уверен, что Пентагон выбрал неправильный вектор в развитии своих вооруженных сил, сокращая численность личного состава.

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость290364
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jy
крым наш
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Гость287849
Китай возможно. Но Россия-то тут причем? Что ещё за слон и моська 21 века?..
Да!Китай и каклы!БУ-ГА-ГА!
Гость287849
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Китай возможно. Но Россия-то тут причем? Что ещё за слон и моська 21 века?..
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