Атомная подлодка ВМФ России потеряла ход у берегов Дании

Экипаж субмарины смог самостоятельно справиться с возникшей проблемой

Российский атомный подводный ракетный крейсер "Орел" потерял ход у берегов датского острова Сехеро. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на данные Военно-морских сил Королевства. В Сети опубликованы кадры с места инцидента.

Отмечается, что ЧП произошло накануне, 3 августа, когда крейсер возвращался из Санкт-Петербурга, где он принимал участие в параде в день Военно-Морского Флота.


По информации аккаунта, буксир "Алтай" был уже готов начать транспортировку субмарины к месту базирования, однако экипажу удалось самостоятельно восстановить работоспособность систем.

Также известно, что во время происшествия с Береговой охраной Дании контактировал противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Отечественный атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" "Орел" входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России.

Парад, приуроченный к 325-й годовщине Военно-Морского флота, прошел в Северной столице и Кронштадте 25 июля.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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