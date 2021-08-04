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Российский атомный подводный ракетный крейсер "Орел" потерял ход у берегов датского острова Сехеро. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на данные Военно-морских сил Королевства. В Сети опубликованы кадры с места инцидента.
Отмечается, что ЧП произошло накануне, 3 августа, когда крейсер возвращался из Санкт-Петербурга, где он принимал участие в параде в день Военно-Морского Флота.
По информации аккаунта, буксир "Алтай" был уже готов начать транспортировку субмарины к месту базирования, однако экипажу удалось самостоятельно восстановить работоспособность систем.
Также известно, что во время происшествия с Береговой охраной Дании контактировал противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Отечественный атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" "Орел" входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России.
Парад, приуроченный к 325-й годовщине Военно-Морского флота, прошел в Северной столице и Кронштадте 25 июля.
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