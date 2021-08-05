Субмарины с новейшим оружием могут сдержать восточный фланг Альянса

Российская АПЛ "Новосибириск" проекта 885М "Ясень-М", которую спустили на воду в декабре 2019 года, призвана нести крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" с "Ониксом". Это вооружение должно составить основной костяк ядерного оружия подводного флота РФ вместе с "Цирконом", пишет американский обозреватель Крис Осборн.

Решение России, продолжает журналист, во многом меняет расклад и уравнивает позиции в черноморском регионе. Основная опасность ядерного вооружения заключается не только в его разрушительной силе и масштабе, но и невозможности противостояния. Остановить ракету, которая передвигается в пространстве быстрее звука в пять раз, крайне затруднительно, а ее запуск с АПЛ создает новые проблемы.

"В отличие от стационарной базы гиперзвукового вооружения на суше, скрывающиеся под водой АПЛ затрудняют защиту от ядерной атаки. Их все чаще оснащают средствами для выполнения тайной разведзадачи, и они потенциально способны осуществлять атаки из неизвестной и скрытой позиции. Такую атаку крайне сложно отследить и остановить. Еще один фактор – российские субмарины могут использовать новую технологию подавления звука", – пишет обозреватель.

По мнению журналиста, новые российские АПЛ вполне пригодны в качестве эффективного средства сдерживания восточного фланга НАТО в Черном море. В открытых медиаисточниках, заявил Осборн, говорится о том, что РФ эксплуатирует до 64 АПЛ, многие из которых используют новейшие технологии для ведения "подводной войны".

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