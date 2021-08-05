Британия подарит украинским ВМС два старых противоминных корабля

Британия подарит украинским ВМС два старых противоминных корабля
Фото: Joerg Waterstraat/ SULUPRESS.DE/ www.globallookpress.com
Отслужившие 21 год суда отправятся в Черное море

Британский флот решил расстаться с двумя минными тральщиками, которые прослужили 21 год и успели пробороздить за сотни тысяч миль, выполняя операции на территориях Северной Европы, Ближнего Востока и Средиземного моря.

Как отмечает источник, речь идет о HMS Blyth и HMS Ramsey. Эти суда первыми были отправлены командованием в Бахрейн для контроля обстановки в Персидском заливе. По словам капитана-лейтенанта Джоэла Робертса, "великий корабль" Рэмси отслужил 21 год, однако теперь "пришло время попрощаться".

Второй тральщик также принимал участие в контроле обстановки на Ближнем Востоке, а также в Балтике и у вод британского побережья. Командир судна Саймон Хендерсон заявил, что корабль позволил реализовать флоту "много достижений".

"Оба корабля будут теперь служить в водах Черного моря. После проведения работ корабли передадут военно-морским силам Украины", – говорится на официальном сайте королевского флота.

Согласно приведенным данным, минные тральщики было решено вывести из состава королевского флота не только по причине физического износа и длительности эксплуатационного срока, но и реализации программы по замене указанного типа кораблей на беспилотные суда в рамках программы Project Wilton.

Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил, комментируя строительство военных баз Североатлантического альянса в Черном море, что НАТО намерено окружить российский флот. Британия заключила с Незалежной соглашение о размещении сил на территории Очакова, Бердянска, Николаева и Мелитополя.

Источник: Сайт флота Великобритании ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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