При закупке иностранного вооружения Киеву стоит более здраво оценивать ситуацию

Военно-воздушным силам Украины пора пересаживаться на американские истребители. Однако новейший самолет F-35 Lightning II для этого не подходит, поскольку он не защищен от российских радиолокационных систем (РЛС). Об этом заявил бывший главный конструктор госпредприятия "Антонов" Александр Лось.

Он напомнил, что сейчас украинские летчики летают в основном на советских боевых машинах Су-27 и МиГ-29, которым уже по 30-40 лет. Возможности их модернизировать у Киева нет, так что нужно полностью закупать новый авиапарк.

Однако разрекламированный американский истребитель F-35 – плохой вариант для Незалежной:

"Мы должны понимать, что F-35 Украине не подойдет, даже когда мы станем членами НАТО. Потому что мы – на границе с РФ, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты",

– приводит мнение эксперта издание Defense Express. По оценке Лося, наилучшим вариантом для ВВС Украины является американский F-15EX, поскольку он может выступать в качестве поддерживающей силы для более современных истребителей, которыми обладают союзники Незалежной.

Ранее китайские эксперты усомнились в реализуемости планов Украины по усилению ВВС.