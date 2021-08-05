В Ереване эту ситуацию никак не прокомментировали

Недалеко от границы с Азербайджаном появились российские военные опорные пункты, которые разместили в селе Воскепар Тавушской области.

Как сообщает "Интерфакс", пункты развернули на участке межгосударственной автотрассы, ведущей в Грузию. При этом в самом губернатор области отметил, что не располагает подробной информацией о процессе размещения.

По одной из версий, это было сделано с целью мониторинга. При этом в самом Ереване и вовсе не стали никак комментировать появление российских военных на границе.

Напомним, что в конце июля назначенный вновь премьером Никол Пашинян предложил России разместить свои опорные пункты, чтобы провести демаркацию и делимитацию границ без риска очередных военных столкновений.