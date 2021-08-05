На границе с Азербайджаном появились российские военные опорные пункты

В Ереване эту ситуацию никак не прокомментировали

Недалеко от границы с Азербайджаном появились российские военные опорные пункты, которые разместили в селе Воскепар Тавушской области. 

Как сообщает "Интерфакс", пункты развернули на участке межгосударственной автотрассы, ведущей в Грузию. При этом в самом губернатор области отметил, что не располагает подробной информацией о процессе размещения. 

По одной из версий, это было сделано с целью мониторинга. При этом в самом Ереване и вовсе не стали никак комментировать появление российских военных на границе. 

Напомним, что в конце июля назначенный вновь премьером Никол Пашинян предложил России разместить свои опорные пункты, чтобы провести демаркацию и делимитацию границ без риска очередных военных столкновений. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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ГостьА
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СлабО писать про российских солдат и технику на границе Афганистана. Там будет крутая заваруха. Не дай бог, гробы.
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