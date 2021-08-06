Эксперт уверен, что только так РФ могла справиться с задачей в сжатые сроки

Российские специалисты смогли создать однодвигательный истребитель Checkmate во многом благодаря использованию программы "промышленного шпионажа", которую, по словам бывшего руководителя "Антонова" Александра Лося, реализовали в конструкторском бюро "Сухого".

Эксперт заявил, что в действительности Россия "прикрывалась" проектом по созданию пассажирского лайнера Sukhoi SuperJet 100. Именно за счет этой схемы, полагает Лось, специалисты из РФ сотрудничали с представителями европейского авиастроения, получая информацию о проектировании и сборке судов.

Программа с SuperJet, добавил он, помогла РФ временно "интегрироваться" в европейское авиастроение, у которого она, убежден Лось, позаимствовала ряд подходов к проектированию и сборке.

Украинский специалист считает, что новый Су-75 можно считать МиГом-21, обладающим малозаметностью, высокоточным вооружением и электроникой.

"Но, к счастью, там еще остаются огромные пробелы с электроникой, которую сейчас россияне закупают в Китае. Это был идеальный эпизод промышленного шпионажа, который они реализовали во время окна возможностей, которое закрылось сразу после агрессии против Украины. Но он позволил РФ приблизиться, с точки зрения производства планеров самолетов и их сбора до западного уровня", – считает Лось.

Ранее американский обозреватель Питер Сучиу рассказал о главных особенностях истребителя Checkmate Су-75. По мнению западного журналиста, у новейшего однодвигательного российского истребителя имеется ряд серьезных козырей.