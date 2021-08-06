Украинский конструктор обвинил Россию в "промышленном шпионаже" при создании Су-75

Украинский конструктор обвинил Россию в "промышленном шпионаже" при создании Су-75
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / www.globallookpress.com
Эксперт уверен, что только так РФ могла справиться с задачей в сжатые сроки

Российские специалисты смогли создать однодвигательный истребитель Checkmate во многом благодаря использованию программы "промышленного шпионажа", которую, по словам бывшего руководителя "Антонова" Александра Лося, реализовали в конструкторском бюро "Сухого". 

Эксперт заявил, что в действительности Россия "прикрывалась" проектом по созданию пассажирского лайнера Sukhoi SuperJet 100. Именно за счет этой схемы, полагает Лось, специалисты из РФ сотрудничали с представителями европейского авиастроения, получая информацию о проектировании и сборке судов.

Программа с SuperJet, добавил он, помогла РФ временно "интегрироваться" в европейское авиастроение, у которого она, убежден Лось, позаимствовала ряд подходов к проектированию и сборке.

Украинский специалист считает, что новый Су-75 можно считать МиГом-21, обладающим малозаметностью, высокоточным вооружением и электроникой.

"Но, к счастью, там еще остаются огромные пробелы с электроникой, которую сейчас россияне закупают в Китае. Это был идеальный эпизод промышленного шпионажа, который они реализовали во время окна возможностей, которое закрылось сразу после агрессии против Украины. Но он позволил РФ приблизиться, с точки зрения производства планеров самолетов и их сбора до западного уровня", – считает Лось.

Ранее американский обозреватель Питер Сучиу рассказал о главных особенностях истребителя Checkmate Су-75. По мнению западного журналиста, у новейшего однодвигательного российского истребителя имеется ряд серьезных козырей.

Источник: Defense Express ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость290164
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Гость_Lundt
Этот помойный иксперд кем работал - блохером или ассенизатором? В РФ существуют несколько научных школ и им не надо что-то тырить неизвестно у кого. Это у них тырит и Боинг и Локхид Мартин.
ваши "научные школы" создали выставочный макет из пластика. а самолет будет врятли.
Гость_Lundt
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Этот помойный иксперд кем работал - блохером или ассенизатором? В РФ существуют несколько научных школ и им не надо что-то тырить неизвестно у кого. Это у них тырит и Боинг и Локхид Мартин.
Гость283783
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А самы-то свий горбатый Запорожэць-965 зидралы з италийського Фиату-600.
Вячеслав Москва
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Как гритца, шёл бы ты на xрeн, бывший тов. руководитель "Антонова". За 30 лет своей ”незалежности” ничего не создали, зато превратили государство, входившее в пятёрку ведущих европейских индустриальных держав в дурдом под названием ”Украина”.
Гость288542
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хороший пятничный анекдот ))
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