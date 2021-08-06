Субмарина выполняет поставленные задачи

Информация датских средств массовой информации о том, что российская АПЛ "Орел" потеряла ход в ходе преодоления Балтийской проливной зоны, неверна. Такое заявление сделал знакомый с ситуацией военный источник для российских журналистов.

Днем ранее датские СМИ заявили, ссылаясь на представителей королевского флота, что российская атомная субмарина на какое-то время потеряла ход у острова Сейер во время возвращения с военно-морского парада, прошедшего в Санкт-Петербурге в день ВМФ. Крейсер, указали журналисты, следовал в надводном положении, а экипаж отказался от помощи Дании. Датские журналисты также заявили, что экипаж поднялся на палубу в спасательных жилетах, а позднее неисправность устранили.

Однако российские источники опровергли информацию, заявив, что "Орел" преодолел все проливы штатно в составе флотилии Севфлота.

В настоящее время, указал источник, атомная подлодка занимается выполнением поставленных задач, передает РИА ФАН.

Стоит отметить, что официального подтверждения информации от датского флота не последовало. В соответствии с международными положениями, указывают западные журналисты, в ходе прохода по датской акватории подводные лодки иностранного флота следуют в надводном положении, не останавливаясь. При этом береговая охрана королевства должна взять судно на сопровождение.

Ранее работающий монтажником по ремонту мостов датчанин заявил, что увидел проплывшую по заливу подлодку "Орел", которая, на его взгляд, выглядела огромной и не отображалась на радарах.







