В руках РФ окажется оружие, которое способно поразить цель с любой точки

До конца 2021 года российские военные проведут два испытательных пуска "Сармата". Сверхтяжелая ракета на жидком топливе входит в одно из новейших стратегических вооружений РФ, о которых заявил Владимир Путин еще во время обращения к нации в 2018 году.

Первый запуск ракеты должен состояться уже осенью, второй – в конце текущего года. Как пишет обозреватель Питер Сучиу, "Сармат" должен стать заменой "Воеводе", стоящему на вооружении уже 50 лет.

Новая разработка, продолжил журналист, заметно превосходит предшественника. Ракета весом в 208 тонн и дальностью действия в 18 тыс. километров способна двигаться по "непредсказуемому маршруту" и обходить зоны ПВО противника, а также летать над Северным и Южным полюсами.

Больше всего США беспокоит то, что "Сармат" могут оборудовать для перевозки ряда спускаемых аппаратов, в том числе гиперзвуковых планеров "Авангард", считает обозреватель.

"Платформа и ее передовые возможности уже заслужили похвалу от Путина, который даже заявил, что самые современные средства противоракетной обороны не смогут противостоять ей. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может, наконец, сойти со стартовой площадки, и, если испытания пройдут успешно, вполне вероятно, что Москва продвинется вперед с новой ракетой. Обладая способностью поражать практически любое место на земном шаре, он может быть действительно опасным оружием и гарантировать, что Россия представляет собой угрозу, к которой нужно относиться серьезно", – заявил журналист.

В ходе послания Федеральному Собранию президент России заявил, что российская армия примет на вооружение "Сармат" уже в 2022 году.