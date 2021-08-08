Токио планировал вооруженные действия с 1938 года

В конце 1930-х Япония начала готовиться к войне с Россией. Об этом стало известно благодаря документам, рассекреченным ФСБ.

Так, например, во время допроса последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада признался, что в 1938-м году отдал своей третьей армии приказ №70 готовиться на случай военный действий с СССР. В тот год между Советским Союзом и Японией шел конфликт из-за территорий у озера Хасан.

Как пишет РИА "Новости", ознакомившись с данными, Страна восходящего солнца проводила разведку "боем", проверяя в каком состоянии находится советская армия и ее оборона. Спустя две недели конфликта Красная армия одержала победу.

Япония же, согласно приказу №70, стянула к восточной границе СССР дополнительные силы. Глава третьей армии получил в распоряжение, например, седьмую дивизию, 11-ю и 12-ю полевые полевой зенитные артиллерийские отряды.

В 1941 году Москва и Токио подписали соглашение о нейтралитете, что обезопасило ненадолго восток СССР. Однако до этого Япония заключила с Германией и Италией Тройственный пакт.

Поэтому во время Второй мировой войны Япония не отказывалась от мысли о войне с СССР. Токио нарушал договоренности, устраивал диверсии и тайно готовился к боевым действиям. Японские спецслужбы надеялись, что в войне им очень поможет бактериологическое оружие, несмотря на то, что Женевский протокол запретил его использование еще в 1928 году.

Именно из-за наличия доказательств того, что Токио готов применить такой вид оружия, и из-за союза с Берлином, Москва решила 8 августа 1945 года объявить войну Японии. Меньше чем через месяц, 2 сентября Токио капитулировал.