В России впервые рассекретили доказательства подготовки Японии к войне с СССР

В России впервые рассекретили доказательства подготовки Японии к войне с СССР
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/chromorange/www.globallookpress.com
Токио планировал вооруженные действия с 1938 года

В конце 1930-х Япония начала готовиться к войне с Россией. Об этом стало известно благодаря документам, рассекреченным ФСБ. 

Так, например, во время допроса последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада признался, что в 1938-м году отдал своей третьей армии приказ №70 готовиться на случай военный действий с СССР. В тот год между Советским Союзом и Японией шел конфликт из-за территорий у озера Хасан. 

Как пишет РИА "Новости", ознакомившись с данными, Страна восходящего солнца проводила разведку "боем", проверяя в каком состоянии находится советская армия и ее оборона. Спустя две недели конфликта Красная армия одержала победу. 

Япония же, согласно приказу №70, стянула к восточной границе СССР дополнительные силы. Глава третьей армии получил в распоряжение, например, седьмую дивизию, 11-ю и 12-ю полевые полевой зенитные артиллерийские отряды. 

В 1941 году Москва и Токио подписали соглашение о нейтралитете, что обезопасило ненадолго восток СССР. Однако до этого Япония заключила с Германией и Италией Тройственный пакт. 

Поэтому во время Второй мировой войны Япония не отказывалась от мысли о войне с СССР. Токио нарушал договоренности, устраивал диверсии и тайно готовился к боевым действиям. Японские спецслужбы надеялись, что в войне им очень поможет бактериологическое оружие, несмотря на то, что Женевский протокол запретил его использование еще в 1928 году. 

Именно из-за наличия доказательств того, что Токио готов применить такой вид оружия, и из-за союза с Берлином, Москва решила 8 августа 1945 года объявить войну Японии. Меньше чем через месяц, 2 сентября Токио капитулировал. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость291289
Пожаловаться Ответить
Гость290618
На телеграм канале Генерал СВР написаны сливы из Главупра Генштаба и СВР про то, что вирус Covid создали в "Векторе" и как его завезли в Ухань. Это сейчас, а не 80 лет назад. Только РИа об этом не пишет.
На заборе тоже пишут всякую фигню, давай читать на заборе и выдавать за истину в последней инстанции
Гость290618
Пожаловаться Ответить
Гость291289
Теперь понятно, почему писдоглазые такие злые, им по соплям с 1930х прилетает, тут по не воле таким станешь )))
Был у них шанс в 90-е, тогда Россия ничего не смогла бы сделать, пролюбили шанс, теперь только подвывать остается
На телеграм канале Генерал СВР написаны сливы из Главупра Генштаба и СВР про то, что вирус Covid создали в "Векторе" и как его завезли в Ухань. Это сейчас, а не 80 лет назад. Только РИа об этом не пишет.
Гость291289
Пожаловаться Ответить
Теперь понятно, почему писдоглазые такие злые, им по соплям с 1930х прилетает, тут по не воле таким станешь )))
Был у них шанс в 90-е, тогда Россия ничего не смогла бы сделать, пролюбили шанс, теперь только подвывать остается
1
новости партнеров

Россия воспользуется выходом Польши и Венгрии из ЕС - СМИ

Журналисты винят в происходящем "фанатизм и высокомерие" западноевропейской элиты

В Грузии отвергли идею восстановления дипломатических отношений с Россией

Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей