Комментаторы заявили, что ждут подобной оперативности от властей в борьбе с нелегальной миграцией

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал новость, в которой говорится о "перехвате" двух российских противолодочников Ту-142, как утверждают местные журналисты, взятых на сопровождение авиацией королевских ВВС.

Согласно приведенным данным, накануне два британских "Тайфуна" перехватили российские самолеты у северо-востока Шотландии. "Нарушителями" оказались дальние противолодочники Ту-142, которые активно использовались в годы холодной войны. "Тайфуны" преследовали самолеты на протяжении всего полета иностранных боров, пока те находились у зоны британских интересов.

На новость с иронией отреагировали местные пользователи, некоторые из которых отказались верить написанному.

"Использовать "Тайфуны" против Ту-142 – все равно что прихлопнуть кувалдой муху", "Жаль, что они не занимаются своими обязанностями в Ла-Манше на предмет поиска мигрантов", "Почему бы им не подумать о нелегальных мигрантах, которые появляются у нас на пляжах?", "Район интересов"? Так ведь это даже не назвать нашим воздушным пространством", "Абсолютная ерунда ... Но, по крайней мере, я посмеялся этим утром", "Гениально. Перехват российского самолета возможен, но не разгон шлюпок с мигрантами в Ла-Манше", – пишут комментаторы.

Источник также утверждает, что российские суда, которые пролетают недалеко от воздушного пространства Великобритании, не дают обратную связь авиадиспетчеру и ограничиваются без криков – транслируют код, "гарантирующий, что они видны другим пользователям воздуха и авиадиспетчерам на земле".

Ранее в британских СМИ заявили, что российская авиация глушит сигналы самолетов королевских ВВС – одним из инцидентов, утверждают журналисты, стал полет военного транспортника A400M над Кипром.