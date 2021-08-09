Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Армейские подразделения могут быть размещены в Белоруссии, если этого будет требовать забота о безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Минске 9 августа.
"Если будет нужно, тут не только российская база, тут все российские войска будут размещены",
– заверил глава республики. Он пояснил, что основной опасностью считает развязывание третьей мировой войны. Но пока не видит смысла, чтобы Москва тратила деньги на создание военных баз в Белоруссии.
Вариант объединения Министерств обороны в рамках Союзного государства Москва и Минск сейчас тоже не обсуждают. По словам Лукашенко, это преждевременно: "Начинать надо с единого закона – Конституции, и там все должно быть прописано", – пояснил белорусский лидер.
Не готов пока Минск и признавать российским Крым. Впрочем, объяснения Лукашенко по этому поводу в России сочли "отговоркой".
Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи
Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"