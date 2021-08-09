Пока траты Москвы на создание военных баз в соседней республике оцениваются Минском как преждевременные

Армейские подразделения могут быть размещены в Белоруссии, если этого будет требовать забота о безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Минске 9 августа.

"Если будет нужно, тут не только российская база, тут все российские войска будут размещены",

– заверил глава республики. Он пояснил, что основной опасностью считает развязывание третьей мировой войны. Но пока не видит смысла, чтобы Москва тратила деньги на создание военных баз в Белоруссии.

Вариант объединения Министерств обороны в рамках Союзного государства Москва и Минск сейчас тоже не обсуждают. По словам Лукашенко, это преждевременно: "Начинать надо с единого закона – Конституции, и там все должно быть прописано", – пояснил белорусский лидер.

Не готов пока Минск и признавать российским Крым. Впрочем, объяснения Лукашенко по этому поводу в России сочли "отговоркой".