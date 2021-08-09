Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Пока траты Москвы на создание военных баз в соседней республике оцениваются Минском как преждевременные

Армейские подразделения могут быть размещены в Белоруссии, если этого будет требовать забота о безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Минске 9 августа.

"Если будет нужно, тут не только российская база, тут все российские войска будут размещены",

– заверил глава республики. Он пояснил, что основной опасностью считает развязывание третьей мировой войны. Но пока не видит смысла, чтобы Москва тратила деньги на создание военных баз в Белоруссии.

Вариант объединения Министерств обороны в рамках Союзного государства Москва и Минск сейчас тоже не обсуждают. По словам Лукашенко, это преждевременно: "Начинать надо с единого закона – Конституции, и там все должно быть прописано", – пояснил белорусский лидер.

Не готов пока Минск и признавать российским Крым. Впрочем, объяснения Лукашенко по этому поводу в России сочли "отговоркой".

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали

Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей