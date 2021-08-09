Однако для этого отечественным инженерам нужно решить все вопросы, связанные с выпуском самолета

Россия с помощью нового отечественного истребителя Су-75 (Checkmate) стремится посоревноваться с США в воздухе и на геополитической карте. "Шах и мат" может составить конкуренцию американскому F-35 и оспорить стратегические рычаги влияния Вашингтона, если российские производители сумеют запустить его производство. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, представленный в июле на авиасалоне МАКС-2021 Checkmate стал вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащенным самыми совершенными системами управления и комплексом радиообнаружения и наведения. Его единственным реальным конкурентом является истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который производит американская компания Lockheed Martin Corp.

На сегодняшний момент времени штатовский самолет пользуется большим спросом на международном рынке. Это не только приносит Америке стабильный доход от экспортных поставок, но и помогает Вашингтону продвигать свои политические интересы по всему миру. Однако легкий самолет-невидимка Су-75 призван выполнять аналогичную функцию для Москвы, вызывая "геополитическую головную боль" у американского руководства.

Издание напоминает, что Израиль и Япония входят в число 15 стран, которые получили F-35 или достигли договоренностей о его покупке.

В свою очередь, российские официальные лица заявили, что хотели бы продать Су-75 Объединенным Арабским Эмиратам, Аргентине, Индии и Вьетнаму – государствам, имеющим связи с США в сфере безопасности. Впрочем, пока ни одна из вышеназванных стран не согласилась на сделку с Москвой.

Между тем, по словам военных аналитиков, Checkmate, как следует из его названия, стремится оспорить стратегическое влияние Вашингтона. Москва новый истребитель характеризует как коммерческий проект.

"Не нужно искать геополитического аспекта в нашем новом легком тактическом самолете. Настоящая причина намного проще – машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники", – заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он считает, что новый отечественный истребитель станет хорошим вариантом для тех стран, которые хотят иметь на вооружении современную технику, но у кого нет лишних $120 млн на закупку американского F-35 Lightning II. А за Су-75 придется заплатить в четыре раза меньше – всего $30 миллионов.

Однако некоторые эксперты прогнозируют, что реальная стоимость Checkmate окажется выше объявленных цифр. Чтобы оспорить превосходство F-33, российским конструкторам сначала придется решить все проблемы, связанные с запуском Су-75 в производство, включая и финансовые вопросы.

Ранее американский журнал 19FortyFive обнаружил у нашего нового истребителя-невидимки один сильный козырь в рукаве.

