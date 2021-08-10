На въезде в Киев появились автоматчики и бронетехника

Киеву необходимо проводить регулярные масштабные военные учения, чтобы помешать Москве реализовать "преступные планы" в отношении Незалежной. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя очередные тренировки в войсках.

По его словам, вблизи украинских границ снова "провокационно активизируются российские вооруженные силы". По официальным данным, это проходят плановые военные учения, но в Киеве убеждены – это просто прикрытие, на самом деле Москва готовится "ворваться" в Незалежную, как в августе 2008 года в Грузию.

"Основная цель действий РФ – удержание Украины в сфере своего влияния",

– заявил Таран. В связи с этим на Украине 9 августа стартовали масштабные командно-штабные маневры, в которых задействованы все виды войск "на суше, в море и воздухе". Они призваны "обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов", пояснили в Минобороны Незалежной.

Учения на Украине продлятся до 13 августа. Во вторник, 10 августа, жители Киева столкнулись с тем, что на выезде из города появились блокпосты с вооруженными бойцами Нацгвардии, передает "Страна". Однако военное ведомство просит граждан не переживать и не пугаться, когда будут звучать выстрели и взрывы, – это тоже учения по обеспечению территориальной безопасности.