Украина готовится отразить вторжение войск РФ - Минобороны

Украина готовится отразить вторжение войск РФ - Минобороны
Фото: Volodymyr Tarasov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
На въезде в Киев появились автоматчики и бронетехника

Киеву необходимо проводить регулярные масштабные военные учения, чтобы помешать Москве реализовать "преступные планы" в отношении Незалежной. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя очередные тренировки в войсках.

По его словам, вблизи украинских границ снова "провокационно активизируются российские вооруженные силы". По официальным данным, это проходят плановые военные учения, но в Киеве убеждены – это просто прикрытие, на самом деле Москва готовится "ворваться" в Незалежную, как в августе 2008 года в Грузию.

"Основная цель действий РФ – удержание Украины в сфере своего влияния",

– заявил Таран. В связи с этим на Украине 9 августа стартовали масштабные командно-штабные маневры, в которых задействованы все виды войск "на суше, в море и воздухе". Они призваны "обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов", пояснили в Минобороны Незалежной.

Учения на Украине продлятся до 13 августа. Во вторник, 10 августа, жители Киева столкнулись с тем, что на выезде из города появились блокпосты с вооруженными бойцами Нацгвардии, передает "Страна". Однако военное ведомство просит граждан не переживать и не пугаться, когда будут звучать выстрели и взрывы, – это тоже учения по обеспечению территориальной безопасности.

Источник: Сайт Минобороны Украины
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость291919
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Фуры с вазелином там а не бронетехника, гей парад очередной у воинов-бандеров и массовая оргия. Возглавят порошнюк и зельберман.
Ыч
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знатные грибы выросли в саложории. Вон как торкает.
Гость291775
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