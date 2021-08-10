"Леденящие душу" учения России и Китая вызвали беспокойство в Британии

"Леденящие душу" учения России и Китая вызвали беспокойство в Британии
Фото: Ding Kai/XinHua/www.globallookpress.com
На Западе понадеялись на то, что Москва и Пекин не станут образовывать военный альянс

В Британии испугались военных учений России и Китая, которые начались накануне. В издании Daily Express вышла статья о данных маневрах. Автор материала Джо Барнс выразил обеспокоенность тем, что Москва и Пекин могут объединить свои военные потенциалы. По его словам, действия двух стран – "леденящий душу" сигнал НАТО. Журналист подчеркнул, что из-за этого мероприятия сейчас весь мир встревожен. 

Барнс указывает на то, что это, по мнению экспертов, шаг на пути к еще большему укреплению отношений, которое в будущем может вылиться в военное сотрудничество. Журналист пишет, что когда две страны начнут обмениваться разведданными и коммуникациями, тогда уровень взаимодействия Москвы и Пекина выйдет на беспрецедентный уровень – будет образован военный альянс.

Британские читатели разделились на два лагеря. Одни пришли к выводу, что Москва и Пекин слишком разные и союзу никогда не бывать. Другие же уверены, что все к этому идет и Западу нужно быть начеку. 

"Россия и Китай не являются "государствами-изгоями", и было бы полезно, если бы они объединили свои силы, чтобы не дать Западу продолжать наносить ущерб странам по всему миру", "Если Россия и Китай собираются объединиться в армию, исход может быть только один", "Им потребовалось так много времени, чтобы воспользоваться растущим разрывом между Соединенными Штатами и Евросоюзом", – пишут интернет-пользователи. 

Источник: Daily Express
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость290364
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Ага, вот как их назвать?, как разбомбить страны так они супермены, а если появляется кто посильней так душу леденит.
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