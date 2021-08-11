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В американской администрации сократили прогноз по срокам захвата афганской столицы "Талибаном" (запрещен на территории РФ). Пентагон полагает, что для боевиков взятие города ограничится тремя месяцами.
Ранее в американской администрации заявляли, что на захват Кабула у радикалов займет порядка года, однако после вывода войск США сократили этот срок в четыре раза.
В американском правительстве ряд представителей также считают, что талибы захватят город за один месяц. С начала лета положение в стране заметно ухудшилось – уже тогда Пентагон сократил прогнозируемый срок в два раза, отведя на такой сценарий шесть месяцев.
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