Бомбы по 250 килограмм: в Минобороны раскрыли детали операции против британского эсминца

Бомбы по 250 килограмм: в Минобороны раскрыли детали операции против британского эсминца
Фото: Rob Powell/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
В России отвергли подозрения в "излишней мягкости" по отношению к нарушителю

Операция против британского эсминца "Дефендер" в Черном море контролировалась через Национальный центр управления обороной и непосредственно министром обороны РФ. Об этом сообщил замглавы ведомства, начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов.

Он рассказал, что решения принимались сообразно обстановке, но любезничать российские военные с иностранными нарушителями не собирались.

"Наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее 1 км",

– рассказал Картаполов в интервью "АиФ". По его оценке, когда такие бомбы ложатся по курсу корабля, у экипажа не остается заблуждений по поводу излишней мягкости и терпеливости противника. Это доказывают и распространенные позже западными журналистами кадры, на которых видно, что находящиеся на борту эсминца люди надели спасательные жилеты.

"Потому что поняли, что может произойти дальше", – уверен генерал-полковник.

Инцидент в Черном море произошел 23 июня 2021 года. Эсминец военно-морских сил Великобритании Defender нарушил государственные границы РФ и не реагировал на словесные предупреждения. Российской стороне пришлось применить оружие. В Лондоне сначала вовсе отрицали факт обстрела, а потом заявили, что для британского корабля выпущенные бомбы не представляли опасности. В Москве предупредили, что следующий удар будет по цели.

Источник: АиФ
Николай ВИКТОРОВ

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