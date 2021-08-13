Эксперты нащупали "ахиллесову пяту" НАТО в Европе в конфликте с Россией

Эксперты нащупали "ахиллесову пяту" НАТО в Европе в конфликте с Россией
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Западе ищут повод увеличить присутствие иностранных войск в Прибалтике

Противостояние НАТО с Россией может окончиться поражением альянса в случае стремительного нападения Москвы на Прибалтику. К такому мнению пришел магистр в области международных конфликтов Джорджтаунского университета США Себастьен Роблин.

По его оценке, у НАТО в Европе есть настоящая "ахиллесова пята" – узкий Сувалкский коридор между Польшей и Литвой. Это единственный сухопутный путь, по которому Североатлантический блок может направить колонны войск на помощь прибалтийским республикам. Однако Россия может легко заблокировать его из Калининграда и Белоруссии.

Таким образом, считает аналитик, у Москвы есть все шансы захватить страны Балтии. Роблин признает, что считает такую угрозу сегодня "маловероятной", но полагает, что Россия может решиться на вторжение, если почувствует "отсутствие возможностей НАТО" ей противостоять.

В статье для National Interest эксперт пишет, что победу России обеспечит блицкриг, поскольку в нынешних условиях НАТО не успеет перебросить войска и вооружения быстрее, чем за 100 часов, а армии РФ, как показали тренировочные расчеты, для успешной операции хватит 50-60 часов. Поэтому единственный правильный вариант – заранее разместить в странах Балтии дополнительные силы НАТО, подсказывает автор.

Ранее в прессу просочились подробности скандала, который произошел в Литве с участием десятков 30 военных из Германии, прибывших в республику в рамках миссии НАТО. 

Источник: National Interest
Николай ВИКТОРОВ

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