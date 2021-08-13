Видео с учений спецназа России и Узбекистана поразило западных экспертов

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Совместная тренировка бойцов спецназа России и Узбекистана привлекла внимание американских экспертов. По их оценке, "на Западе такого не увидишь".
На видеокадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, что военнослужащим пришлось преодолевать сложнейшую цепь препятствий, в том числе ограждения из колючей проволоки, ров с грязной водой и открытый огонь. Последнее вызвало особенное недоумение экспертов американского издания Popular Mechanics. По их данным, российские сухопутные войска так обычно не тренируются, как и вообще никто на Западе.
"Непонятно, зачем страны настаивают на том, чтобы их солдаты и полиция прыгали через огонь. (…) Прохождение через пылающий туннель кажется больше демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу",
– отмечает автор статьи. Единственное объяснение ситуации он видит в том, что для российского спецназа это было неожиданностью, так как полосу препятствий готовила принимающая сторона. При этом для узбекской армии он считает такие тренировки в порядке вещей, поскольку в "авторитарных странах" огонь на учениях – это не редкость.
Как сообщали в МО РФ, совместные маневры РФ и Узбекистана проходили у границы с Афганистаном, где обострилась обстановка после вывода из страны американских войск.
Ранее совместные российско-китайские военные учения встревожили Японию.
На Западе ищут повод увеличить присутствие иностранных войск в Прибалтике
Российский монополист действует как любая рыночная компания
так там нечего отбивать, у них уже все отбито.
в реальном бою они уступят не то что спецназу, а обычным подразделениям войск стран НАТО
Больше интересно смотреть когда люди в синих шапочках ломают кирпичи и бутылки об свою голову!
Это самое интересное, причем совершенно не понятно как это может пригодится в реальной обстановке, если только мозги отобьются напрочь.