Видео с учений спецназа России и Узбекистана поразило западных экспертов

Видео с учений спецназа России и Узбекистана поразило западных экспертов
Кадр youtube.com
Маневры проходили у границы с Афганистаном

Совместная тренировка бойцов спецназа России и Узбекистана привлекла внимание американских экспертов. По их оценке, "на Западе такого не увидишь".

На видеокадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, что военнослужащим пришлось преодолевать сложнейшую цепь препятствий, в том числе ограждения из колючей проволоки, ров с грязной водой и открытый огонь. Последнее вызвало особенное недоумение экспертов американского издания Popular Mechanics. По их данным, российские сухопутные войска так обычно не тренируются, как и вообще никто на Западе.

"Непонятно, зачем страны настаивают на том, чтобы их солдаты и полиция прыгали через огонь. (…) Прохождение через пылающий туннель кажется больше демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу",

– отмечает автор статьи. Единственное объяснение ситуации он видит в том, что для российского спецназа это было неожиданностью, так как полосу препятствий готовила принимающая сторона. При этом для узбекской армии он считает такие тренировки в порядке вещей, поскольку в "авторитарных странах" огонь на учениях – это не редкость. 

Как сообщали в МО РФ, совместные маневры РФ и Узбекистана проходили у границы с Афганистаном, где обострилась обстановка после вывода из страны американских войск.

Ранее совместные российско-китайские военные учения встревожили Японию.

Источник: Popular Mechanics
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287110
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Гость289960, это ВДВ на день десантника наверное.
так там нечего отбивать, у них уже все отбито.
в реальном бою они уступят не то что спецназу, а обычным подразделениям войск стран НАТО
Гость289960
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1982г урок НВП, и даже стрельба из автомата. 9й-10й класс.
Больше интересно смотреть когда люди в синих шапочках ломают кирпичи и бутылки об свою голову!
Это самое интересное, причем совершенно не понятно как это может пригодится в реальной обстановке, если только мозги отобьются напрочь.
Гость289000
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три года назад такую же полосу препятствий проходил, я правда старше этих ребят, но это для меня не помеха.... прошел и понял, что я еще не такой старый... в армии нету места слабакам
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