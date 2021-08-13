Видео с учений спецназа России и Узбекистана поразило западных экспертов

Маневры проходили у границы с Афганистаном

Совместная тренировка бойцов спецназа России и Узбекистана привлекла внимание американских экспертов. По их оценке, "на Западе такого не увидишь".

На видеокадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, что военнослужащим пришлось преодолевать сложнейшую цепь препятствий, в том числе ограждения из колючей проволоки, ров с грязной водой и открытый огонь. Последнее вызвало особенное недоумение экспертов американского издания Popular Mechanics. По их данным, российские сухопутные войска так обычно не тренируются, как и вообще никто на Западе.

"Непонятно, зачем страны настаивают на том, чтобы их солдаты и полиция прыгали через огонь. (…) Прохождение через пылающий туннель кажется больше демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу",

– отмечает автор статьи. Единственное объяснение ситуации он видит в том, что для российского спецназа это было неожиданностью, так как полосу препятствий готовила принимающая сторона. При этом для узбекской армии он считает такие тренировки в порядке вещей, поскольку в "авторитарных странах" огонь на учениях – это не редкость.

Как сообщали в МО РФ, совместные маневры РФ и Узбекистана проходили у границы с Афганистаном, где обострилась обстановка после вывода из страны американских войск.

Ранее совместные российско-китайские военные учения встревожили Японию.